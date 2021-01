Tanya Roberts, ex "chica Bond", muere a los 65 años

Los Angeles, Estados Unidos | AFP.- La exactriz de la saga de espionaje James Bond y estrella de la serie "Los ángeles de Charlie", Tanya Roberts, murió de una infección del tracto urinario en un hospital de Los Ángeles, dijo su publicista, un día después de que se retractaran los informes prematuros de su deceso.

Roberts, de 65 años, falleció el lunes por la noche después de que la infección se extendiera a su riñón, vesícula biliar, hígado y luego al torrente sanguíneo, confirmó Mike Pingel a la AFP.

Era más conocida por su papel de la geóloga Stacey Sutton en la película de James Bond de 1985, "A View to a Kill", junto al estelar Roger Moore, después de su primera pausa actoral en la popular serie televisiva "Los ángeles de Charlie".

La pareja de Roberts durante largo tiempo, Lance O'Brien, había anunciado por error su muerte a los medios el domingo por la noche tras una "falta de comunicación" con el hospital Cedars-Sinai, dijo Pingel. Así, en varios sitios de prensa publicaron obituarios que luego tuvieron que ser retirados.

Distintos medios estadounidenses, incluido el presitigioso The New York Times, también confirmaron el martes el fallecimiento de Roberts, citando a O'Brien.

Nacida como Victoria Leigh Blum en el Bronx, Nueva York, en 1955, Roberts hizo algunos trabajos de modelaje y comerciales antes de obtener su gran oportunidad como actriz ya pasados los 20 años en la última temporada de "Los ángeles de Charlie", en la que interpretó a la investigadora privada Julie Rogers.

Después de que terminó el programa, Roberts protagonizó la cinta fantasiosa "The Beastmaster" y al personaje principal en "Sheena: Queen of the Jungle" de 1984, una versión femenina de Tarzán que acabó como clásico de culto y nominada a cinco premios Golden Raspberry.

Fue un año más tarde que apareció como el interés amoroso del Agente 007 en "A View to a Kill", que marcó la última aparición de Roger Moore como el espía británico.

En los últimos tiempos, Roberts probablemente sea más conocida por su papel en la comedia televisiva "That '70s Show".

