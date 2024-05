“Un día sin mexicanos” regresa al cine; se proyectará en la Cineteca Nacional

Sergio Arau considera que la problemática de la migración es eterna, pues desde los inicios de la humanidad las personas se han visto obligadas a trasladarse de su lugar de origen, en busca de una mejor vida.

Sin embargo, hace algunas décadas no era una conversación que estuviera sobre la mesa en México y Estados Unidos, y opina que fue gracias a su ópera prima, “Un día sin mexicanos”, que las personas voltearon a ver este tema.

“Hay que hablar de estas cosas, con hechos y verdades. Se pueden decir groserías, insultar, pero hay una cosa. En Estados Unidos, cada que hay elecciones, se habla de la migración, eso y el aborto son los dos puntos que dividen a la población”, comenta el músico y realizador en entrevista con El Sol de México.

La cinta, que cumplió 20 años el pasado 14 de mayo, surgió a partir de un cortometraje de 1998, que a su vez nació por una idea propuesta por su esposa, la actriz Yareli Arizmendi (quien co escribió el guion y también actúa en la película), de organizar un día sin mexicanos.

El también ex integrante del grupo Botellita de Jerez recuerda que fue poco después de haberse mudado a San Diego que se comenzó a deprimir, por la discriminación que se vivía en aquel momento con la llamada “Ley 187” de California, la cual buscaba negar a los migrantes servicios médicos y de educación.

Arau recordó que para la promoción de la película se valieron simplemente de un anuncio colocado en las afueras de un supermercado: “Se armó un gran relajo porque pusimos un espectacular donde decía ‘el 14 de mayo no habrá mexicanos en California’”.

Según detalla, ante la incertidumbre decenas de medios de comunicación comenzaron a arribar al lugar, e incluso se solicitó que se retirara el anuncio, pues temían que pudiera tratarse de algún acto de violencia.

Gracias a ello lograron aparecer en el canal CNN y en la portada del diario “The Wall Street Journal”, y en México la cinta debutó con una taquilla de 18.5 millones pesos, de acuerdo con datos proporcionados por su distribuidora en aquel entonces, convirtiéndose en el mejor estreno nacional de ese año.

La película, que sigue los desastres que se desatan luego de que toda la comunidad hispana de California desaparece misteriosamente, fue reconocida también como Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine en Guadalajara de aquel año, y además recibió galardones en Colombia y Brasil.

Al preguntarle sus impresiones sobre la situación de los migrantes, lamentó que la reforma migratoria que buscaría mejorar sus condiciones de vida en Estados Unidos podría nunca llegar, e incluso acusó a su gobierno de querer mantenerlos fuera de la ley para evitar darles los beneficios de un ciudadano nativo.

“A Estados Unidos le conviene mantener a los migrantes sin papeles, porque entonces les pagan menos, no les dan beneficios, no tienen prestaciones, todo lo extra no existe. Se ahorran una lana y es un mejor negocio”, opinó.

Para celebrar este aniversario, “Un día sin mexicanos” se proyectará el 29 de mayo en la Sala 2 de la Cineteca Nacional, a las 19:00 horas. Posteriormente habrá una charla en la cual estarán presentes Alejandro Pelayo, director del recinto, Sergio Arau y la actriz y guionista Yareli Arizmendi.

El realizador adelantó que actualmente están en pláticas para colocar la cinta en alguna plataforma de streaming, y esperan estrenar una serie derivada el próximo año, que está en sus primeras etapas de escritura.