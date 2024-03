William Shatner regresa para una nueva temporada del programa “Inexplicable”

Al cuestionarlo sobre cómo definiría sus más de 70 años de carrera, el actor William Shatner asegura que “inexplicable” sería la palabra adecuada para hacerlo, pues ve “la vida como una historia, esta es mi historia, y continuamente se reescribe ”.

Desde la comodidad de su casa, el dos veces ganador del Emmy recuerda con cariño como la televisión, donde incursionó por primera vez con una pequeña participación en la serie “Space Command” de 1956, ha sido su gran amor y le debe todo lo que ha logrado en su carrera

“Ha sido el medio por el cual me volví popular, por el cual me he sostenido. Continué trabajando en cine y televisión todos estos años, pero ha sido la respuesta a lo que he logrado a lo largo de los años”, cuenta en conferencia de prensa.

Según detalla, sus primeros pasos en la actuación los dio desde los seis años en obras escolares, y tras graduarse de la Universidad McGill en Montreal, cuando tenía 21 años, pasó mucho tiempo haciendo puestas en escena amateurs en su ciudad natal.

Una vez que se le presentó la oportunidad de empezar a trabajar en Nueva York, comenzó sus incursiones en la pantalla chica, y hasta la fecha ha participado en más de 100 producciones, entre las que destaca su papel como “Capitán Kirk” en “Star Trek” y el abogado “Denny Crane” en “Boston legal”.

El también cantante y escritor comentó que esa trayectoria le ha permitido ver la evolución de las producciones. “Empecé cuando era una novedad, se sentía como una obra. Pero gradualmente las cosas evolucionaron a ser más eficientes, ahora es como hacer una película, aunque más rápida”, contó.

LO CELEBRAN CON PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Para celebrar su cumpleaños número 93, el canal de paga History Channel presentará el 22 de marzo una programación especial de “Inexplicable”, donde funge como presentador explicando algunos de los fenómenos más extraños del mundo.

Con respecto a esos sucesos que rodean a las personas, y la manera en que los avances tecnológicos han hecho posible cosas que antes sólo sucedían en la ciencia ficción, el canadiense aseguró que el ingenio humano lo puede todo, pero a la vez esa libertad puede sacar su lado oscuro.

“Hay una expresión en la tecnología que si puedes imaginar algo, puedes hacerlo posible. Creo que eso es cierto, los seres humanos no tienen límite en su habilidad para pensar cosas buenas y malas, tenemos esos impulsos destructivos que son parte de la naturaleza”, dice a El Sol de México.

El ganador del Globo de Oro recordó haber leído sobre un experimento que se realizó en Washington en 1993, donde un grupo de personas realizó una serie de meditaciones para reducir los índices delictivos de la ciudad. Según afirma, eso es una prueba de que, así como la mente humana es capaz de hacer el mal, también se puede aprovechar para lograr cambios positivos.

“Lo que sabemos es que el cerebro humano es tan complejo, que puede hacer cualquier cosa, y he escuchado pruebas. Que imaginando y meditando podemos hacer grandes cosas, si muchas personas meditan sobre algo en particular, podemos mover objetos y lograr que cosas psicológicas sucedan”, agregó.

La transmisión especial de “Inexplicable” se llevará a cabo el 22 de marzo a las 18:55 por el canal de paga History Channel.