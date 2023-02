Abatirán rezago de cirugías entre sindicalizados

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia dio a conocer que el rezago de cirugías que hoy enfrenta el organismo sindical del municipio, será atendido de manera inmediata, inicialmente con 10 que han sido programadas para estos días.

Al respecto, el alcalde sanjuanense, comentó que estos acuerdos emanan de las mesas de trabajo que se tienen para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), compromiso legal que se encuentra respaldado con el emplazamiento a huelga para el 1 de marzo y del cual afirmó, se buscará evitar el estallamiento, debido a que el gobierno municipal que encabeza, afirmó que tiene el pleno interés de buscar la mejora laboral para los trabajadores.

Local Municipio repondrá plazas al sindicato

“Estamos en la revisión contractual y se hacen los aumentos salariales, principalmente se desarrolla este proceso a principios de año cada año, por el tema laboral y además por los sindicatos titulares de los Contratos Colectivos tanto de Japam como del municipio, hubo un aplazamiento de huelga hasta marzo y mayo, hay dos fechas, pero en marzo tendremos en pocos días otra revisión y seguimos emplazados desde el 28 de septiembre hasta ahora a huelga”.

Cabrera Valencia atribuyó a la pandemia por Covid-19 el rezago de cirugías que hoy aqueja al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), debido a la prioridad de contagios que durante ese periodo se dio, sin embargo, reiteró que en breve comenzarán a ser atendidas dicha necesidades entre los sindicalizados.

“Afortunadamente no ha habido huelga y no queremos que haya porque hemos sido capaces de ir resolviendo temas muy rezagados con el sindicato, algo que afectó mucho a la administración municipal, fue la pandemia, la pandemia tuvo muchos daño colaterales, pero ustedes recordarán que no se hacían cirugías que no fueran indispensables, y ahora se están pagando muchas cirugías de tres años, prácticamente se rezagaron temas de cirugías”.

A la fecha se acumulan 60 cirugías, algunas dijo que menores, medianas y otras mayores que se irán atendiendo conforme a su gravedad y conforme el organismo sindical lo consideré, por lo que para ello, se mantendrán abiertas las mesas de trabajo con los representantes sindicales para atender las peticiones de los trabajadores.

“Tengo el compromiso este año de concretar las cirugías, ojala podamos, está dentro de lo posible, algunas se tendrán que aplazar seguramente, o esperar un poquito de acuerdo a la capacidad económica del municipio, pero esperemos cumplir con estas 60 cirugías lo más pronto posible, yo quisiera que sea en el margen del año, pero por lo pronto estamos por resolver 10 en estos días”.