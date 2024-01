Adeudo de la UAQ por agua, en el tintero

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca se dijo desconcertada por la falta de comunicación que se dio con el gobierno municipal de San Juan del Río para desahogar el adeudo de agua que se tiene en el campus sanjuanense.

Durante su visita al municipio para concluir con su periodo administrativo frente a la máxima casa de estudios de Querétaro, comentó que el tema del adeudo se quedó en la mesa del alcalde Roberto Cabrera Valencia, pues la UAQ presentó una serie de propuestas para evitar que el asunto se prolongara, sin embargo, la falta de comunicación que se dio por parte de las autoridades locales, provocó que no se haya podido resolver como ella lo esperaba.

Local Sigue pleito por agua en la UAQ

“En San Juan del Río nos faltaron varias cosas, particularmente de infraestructura, nos e concreto el trabajo de espacios deportivos porque esos proyectos tienen que ir en conjunto con el municipio y con Indereq, se hicieron las gestiones correspondientes pero lamentablemente con el municipio ya no tuvimos mayor comunicación ni para eso ni para el nuevo espacio universitario, nos pasó con los dos alcaldes, con los que tuvimos la ocasión de coincidir, se cierra la comunicación, no entendemos porque y particularmente en San Juan del Río, porque debo decir que en los demás municipios todo fluye muy bien”.

La rectora aseguró que la falta de comunicación con la autoridad local es exclusiva del municipio sanjuanense, dado que en las demás demarcaciones fluye de manera adecuada para proyectos académicos y de investigación, por tal motivo, comentó que no se pudo desahogar el tema del agua.

“Se pudo platicar con Japam pero no pudimos finalmente cerrarlo, se quedó todo en proceso, ya todo se le ha entregado a la Doctora Silvia para que siga el cauce y se termine, pero si efectivamente, falta esa parte, sí me parece que hay por ahí un tema de comunicación importante que se tiene que resolver, necesitamos una mayor comunicación, no comprendo porque de repente hay aparentemente una buena comunicación y ya después se cierra, se corta, les digo, nos pasó con los dos alcaldes, pero bueno esperemos que las cosas se puedan dar”.

Finalmente dijo que se espera que la siguiente rectoría pueda dar desahogo a dichos temas que se quedaron pendientes en el campus sanjuanense, ya que a medida de lo posible, durante su gestión buscó impulsar el desarrollo y crecimiento para beneficio de los jóvenes y educación.