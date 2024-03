Alerta por consumo de droga en secundaria de San Ildefonso

Padres de familia de la escuela secundaria “Rafael Ramírez” que se encuentra en la zona indígena de San Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil, se encuentran en alarma debido al aumento del consumo de sustancias nocivas al interior de esta institución.

Y es que, haciendo uso del derecho de anonimato y por temor a represalias dieron a conocer a EL SOL DE SAN JUAN DEL RIO que recientemente se ha notado un aumento de la marihuana especialmente y que la consumen en aulas y pasillos, e incluso que hay evidencias en las cámaras de vigilancia del plantel.

Sostuvieron que en efecto han existido algunas penalizaciones para los alumnos que se sorprenden con este tipo de conductas pero que, ellos consideran que es importante que también se puedan hacer intervenciones con los padres de familia para que pueda existir la operación mochila y evitar que este tipo de sustancias ingresen al interior de la escuela.

"Hace poco apenas fueron entre 4 y 6 jóvenes los que se vieron involucrados, creo que dos de ellos ahorita están suspendidos, pero no se debe quedar ahí, se les descubre la droga o drogándose y ¿qué pasó?, pensamos que debe haber un tratamiento para quienes lo hacen".

Dijeron que no solo la dijeron que no solo la dijeron que no solo el consumo de marihuana es lo que les está afectando, sino que también han estado encontrando pipas de las que usan para el consumo de cristal, factor por el cual, espera que haya una pronta actuación para impedir que esta condición afecte a más menores.

“No es el único caso, yo he escuchado varios casos desde el año pasado se escuchaba y dicen los niños que hace como cuatro meses ya había habido suspensiones y las mismas maestras lo saben, incluso que ven mucha pornografía y consumo de drogas, les han revisado las cosas y les ven navajas, Tecates, marihuana”.

Las madres de familia que se acercaron a este medio de comunicación, también hicieron énfasis en que es importante que los papás puedan involucrarse más en la educación de los niños para que desde casa puedan revisar las pertenencias que llevan, y eviten a toda costa que caigan en conductas que puedan ser de riesgo o inhibir el hecho de que acudan a la escuela de manera regular.

Y aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades para que se puedan implementar programas de prevención, ya que de acuerdo a lo que ellas dicen es que únicamente se han hecho algunas encuestas que revelen este consumo el cual calificaron como indiscriminado.