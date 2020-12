Alertan de extorsiones a comerciantes

Por lo menos 15 comerciantes de San Juan del Río han sido víctimas de extorsión por parte de supuestos inspectores de salud, quienes de manera previa llaman vía telefónica a los establecimientos para decirles que harán una supervisión y les darán un certificado de lugar “libre de Covid-19”, con un valor que va de entre dos mil a cuatro mil pesos, declaró Roberto Domínguez Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta demarcación.

Indicó que este tipo de situaciones se han dado desde que inició la contingencia sanitaria, sin embargo, de tres meses a la fecha se tenido mayor incidencia, razón por la que exhortó a los locatarios principalmente del Centro Histórico a mantenerse alerta y no caer en este tipo de ilícitos.

Refirió que, si un organismo gubernamental hace algún tipo de inspección, no avisan y solo llegan de sorpresa, y que no se están entregando este tipo de certificados, si no que más ben el personal de salud autorizado hace las visitas acompañados de cuerpos de emergencia para orientar sobre los protocolos y emitir recomendaciones.

Lamentó que a través de estas prácticas que se han hecho para aprovecharse de las personas le emiten una documentación supuestamente oficial como lugar “libre de Covid-19”, en donde por el certificado les cobran de dos mil a cuatro mil pesos.

“La invitación sería a no dejarse engañar, a verificar la fuente y a hacer la denuncia correspondiente con el 911 y 089, incluso les dicen el nombre completo de la persona que hará la inspección al día siguiente. Las personas que han pasado por esto no han denunciado, pero la invitación se les hace”.

El presidente de la Canaco manifestó que en breve espera tener una reunión con el titular de la Policía Municipal en San Juan para combatir este problema, ya que además han visto incidencia en intentos de extorsión por parte de supuestas instituciones bancarias.