Alistan censo agropecuario en municipios

El secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado, Rosendo Anaya Aguilar, dio a conocer que se pretende llevar a cabo un censo agropecuario en distintos municipios de la entidad el próximo año, para conocer el estado que guarda este sector.

Al respecto, el funcionario aseguró que tras los años de sequía por lo que ha cruzado la entidad queretana es necesario conocer las condiciones actuales del campo y la ganadería, por ello, se tiene previsto que en San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués se lleven a cabo este tipo de actividades.

Local

Mencionó que la reducción agrícola se ha generado esencialmente por el crecimiento de la mancha urbana, ya que así es como se tiene identificado el principal factor, por ello, mencionó que se buscará por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), efectuar este tipo de labores para cuantificar el promedio de hectáreas y cabezas de ganado en la entidad, pero sobre todo en los municipios anteriormente citados.

“Principalmente lo que hemos venido identificado es que lo que es la mancha urbana va agarrando zonas que con anterioridad eran agrícolas, entonces, pues ya vamos a llevar a cabo en análisis de municipio por municipio para ver qué es lo que se ha venido disminuyendo, pero principalmente en la zona metropolitana como El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan de Río, son los municipios que hemos venido identificando que hay pues una mayor afectación hacía las zonas agrícolas, hacía las zonas productivas”.

El funcionario comentó que se espera realizar este tipo de trabajos en coordinación con los gobiernos locales, con el fin de contar con mejores resultados, pues se tiene previsto que antes de que concluya el próximo año, se conozca el estado actual del campo queretano.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En algunos casos ha sido pecuario, obviamente eso también lo tendremos que identificar en qué proporción o en qué cantidad se han ido disminuyendo los hatos ganaderos porque pudiera ser que no es un tema de disminución si no es un tema de desplazamiento a otros municipios, a otras áreas donde se pueda desarrollar bien la actividad ganadera, principalmente el tema lechero, de que no esté cerca de una zona habitacional”.

Por lo anterior, aseguró que se espera contar con la participación de los mismos integrantes del sector agropecuario para que se puedan obtener cifras reales con las cuales posteriormente se puedan implementar algunos programas de fortalecimiento para el campo y la ganadería.