Amealco debe aclarar posible daño al erario por 58.6 mdp

De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el municipio de Amealco de Bonfil deberá aclarar 58 millones 693 mil 352.79 pesos por un posible daño a la cuenta pública, razón por la cual, el Órgano Interno tendrá que trabajar en virtud de transparentar diferentes recursos.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 99 mil 798.3 pesos, que representó el 80.6% de los 123,774.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Amealco de Bonfil, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el informe se comunicó que son por lo menos cuatro pliegos de observaciones, el primero refiere irregularidades por 33 millones 467 mil pesos que corresponden a 16 programas sociales que estaban dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal 2020.

Además, que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, que al 31 de diciembre de 2020, el Municipio de Amealco de Bonfil, comprometió 125,901.3 miles de pesos y pagó 80,106.1 miles de pesos, que representaron el 99.8% y el 63.5% de los recursos disponibles respectivamente, en tanto que al 31 de marzo de 2021 pagó 125,901.3 miles de pesos que representaron el 99.7% de los recursos disponibles a esa fecha.

En otro apartado, destacaron que 23 expedientes de obras por administración directa; pagadas por un monto de 23,962.4 miles de pesos, que no disponen del acuerdo de ejecución correspondiente, ni de planos, especificaciones, programas de ejecución y suministros, además no contaron con la capacidad técnica y administrativa para la realización de las obras, por lo que no se dispuso de proyectos para verificar los plazos, cantidades, volúmenes ejecutados en la realización de los trabajos y no se pudo llevar a cabo la verificación física de las obras.

Mencionaron que la pasada adquirió materiales de construcción y arrendó maquinaria pesada, no obstante, no fue posible verificar su utilización en las obras ejecutadas por administración directa

“El Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”, se informó.

ALCALDE

Al cuestionar al alcalde sobre este tema, refirió que será el Órgano de Control del municipio el encargado de hacer las contestaciones correspondientes para aclarar los recursos de la pasada administración que se auditó.