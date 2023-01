Amealco sin apoyo de la federación: René Mejía

El municipio de Amealco de Bonfil no ha tenido ningún apoyo de parte del gobierno federal, lamentó el presidente municipal, Renè Mejía Montoya, al precisar que, en esta demarcación se han buscado aterrizar algunos proyectos para favorecer a la población de las zonas más vulnerables sin respuesta alguna.

Mencionó que, tampoco han visto acciones que se pudieran haber favorecido desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI), razón por la cual espera que a lo largo de este 2023 pueden haber más acciones para detonar sobre todo en las comunidades de San Ildefonso Tultepec y Santiago Mexquititlán.

Lo anterior porque estás contemplan una gran población de indígenas, los cuales se dedican a la realización de muñecas vestimenta y múltiples textiles, los cuales bordan con la cosmovisión otomí, además de la práctica de la alfarería como actividades económicas para subsistir en familia.

Local Fortalece Mejía trabajo con delegados de Amealco

"Pues te puedo decir que a nivel Federal, el gobierno federal intenta proteger a los pueblos indígenas, sin embargo, el municipio de Amealco no ha sido favorecido, lamentablemente me duele decirlo, pero no están llegando los programas como deberían de ser o como hemos visto en otros municipios o en otros estados del país".

El mandatario municipal recalcó que de parte del Gobierno Federal solo "nos atienden de muy buena manera, nos dan la palmadita, pero no hay ninguna acción del IMPI, en lo estatal muy bien, nos vemos obras no vemos acciones no vemos absolutamente nada o por lo menos de lo que el gobierno municipal tenga conocimiento".

Indicó que, se puedan concretar acciones específicas para resaltar a los pueblos originarios amealcenses, sobre todo en el reconocimiento de a su actividad económica y la importancia que tiene para el estado de Querétaro sus creencias y costumbres a lo largo de sus localidades.

Señaló que en la cuestión del turismo, sigue haciendo falta el apoyo para la difusión de las actividades que ellos comprenden, sobre todo porque nada más han tenido eco en lo local y estatal, pero que, el Municipio de Amealco persigue el rumbo de internacionalizar sus eventos culturales, tomando en cuenta a sus artesanas.

"Hemos estado haciendo eventos para que se den a conocer más las artesanas, y todo lo que representan para nuestro municipio, por su talento la voz y el entusiasmo con el que hacen frente a diferentes situaciones cómo lo fue en la pandemia por Covid-19".