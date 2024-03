Arranca 2024 con inseguridad en Casa Blanca

El 2024 inició con condiciones de inseguridad en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de San Juan del Río, pues durante los dos primeros meses del año se han registrado al menos seis robos a casa-habitación. Dichos actos han provocado pérdidas de hasta 50 mil pesos a las familias afectadas, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Aseguró que este número de incidencias representa una tendencia al alza, toda vez que 2023 cerró sin hechos de este tipo, por lo cual se ha generado una preocupación y un estado de alerta entre los vecinos. Dijo que en la mayoría de los casos los delincuentes han logrado ingresar a los domicilios y se han llevado múltiples artículos, dejando para las víctimas una pérdida económica que llega hasta los 50 mil pesos.

“En el tema de seguridad, ahorita sí he tenido robos a casa-habitación en estos dos meses del año. Se han registrado aproximadamente seis robos a casa habitación. Lo que ahorita están haciendo es arrancar cables de cámaras de las casas para poder entrar, han logrado entrar y han vaciado las casas (…). No se ha logrado detener a nadie, pero algunos vecinos ya están comunicados”, comentó.

Señaló que, aunque no ha habido personas aseguradas por estos delitos, se ha identificado que quienes los cometen son sujetos ajenos a la comunidad. Además, puntualizó que en cada uno de los hechos se ha realizado el reporte a la línea de emergencia 9-1-1 para solicitar apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), cuyos elementos han acudido al lugar del incidente para tomar conocimiento.

En ese sentido, refirió que se han sostenido pláticas con mandos de la corporación de seguridad para que haya más patrullajes en la comunidad, a fin de reforzar la presencia policial en el sitio y con ello prevenir y evitar este tipo de incidentes que afectan el patrimonio de las familias.

Por otra parte, dijo que algunas de las víctimas han interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, sin embargo, hasta el momento no se han presentado avances en los casos. Añadió que otro tanto de personas afectadas han desistido de acudir a la instancia de impartición de justicia, pues lo consideran como un proceso lento y sin resultados.

“Hay algunos vecinos que meten la denuncia, pero otros ya no lo quieren hacer porque no les dan seguimiento. Entonces, necesitamos más apoyo de Seguridad Pública, para que hagan más rondines en la comunidad y den seguimiento a los casos. Mucha gente no quiere meter ya las denuncias porque dicen que van a Fiscalía, pierden el tiempo y al final de todo no se resuelve nada”, apuntó.