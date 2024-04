Barrios otomíes padecen falta de agua

Habitantes de diferentes barrios de la comunidad de San Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil manifestaron su molestia, al revelar que llevan más de seis días sin agua, y que está complicado que puedan hacer sus actividades cotidianas, además de que se les está terminando lo que tenían almacenado.

Principalmente en lugares como El Bothé, en donde los habitantes refieren que cada vez es más continua la falta de mi servicio, y que de acuerdo a lo que les han dicho las autoridades de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) es que se descomponen los pozos, sin brindar una fecha de posible reanudación.

Advirtieron que esta situación no se daba con esta regularidad desde hace aproximadamente 2 años, espero que de nueva cuenta están teniendo a la semana solo un día el servicio de agua, y rápidamente se terminan lo poco que pueden almacenar dentro de cubetas o tinacos.

Local

"Imagínese ahorita con el calor, necesitamos más agua y no tenemos para podernos bañar diario. Nos acercamos a las oficinas del centro de CEA, y solo nos dicen que están trabajando en el problema pero no sale una fecha para saber cuándo vamos a volver a tener agua. La semana pasada solo tuvimos el viernes y otra vez el sábado ya no había".

Dijeron que, con las altas temperaturas que se han venido presentando, ellos requieren de más agua para poder hacer sus actividades diarias, pero qué desafortunadamente no hay para cuándo puedan tener con regularidad el servicio conectado sus hogares.

"Tampoco podemos estar comprando garrafones para todos, en la semana pasó una pipa y también nos vende muy cara el agua. La economía no está para eso, esperemos que esto se pueda corregir porque la estamos pasando muy mal sin agua".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, llamaron a la autoridad de la CEA para que, pueda establece mayor comunicación e informar sobre lo que está pasando en estos barrios de la zona indígena más grande del municipio de Amealco.