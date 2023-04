Bomberos fortalecen sus servicios

Con elementos y unidades operativas se han preparado los bomberos del municipio de Tequisquiapan, con la finalidad de atender los llamados de posibles emergencias durante este periodo vacacional de Semana Santa.

La presidenta del consejo directivo de los vulcanos, Gabriela Hernández Cárdenas, informó que con anticipación, se diseñaron varias estrategias de atención para estos días, es por ello que los bomberos estarán participando en asistencias ciudadanas dado que son días en donde aumenta el número de incidentes o accidentes.

Refirió que en el mes de marzo se atendieron 166 llamados de auxilio, por lo que confío en que este mes de abril, sean menos los casos, en su mayoría estos orientados a incendios de pastizales, fugas de gas, incendios estructurales y reubicación de abejas.

Mencionó que para estos días se dispondrán de 30 elementos y varias unidades, por ello, dijo que se espera tener un saldo blanco al término de las vacaciones, ya que son días en donde se tiene una mayor movilidad de familias a los centros de recreación y esparcimiento.

Hernández Cárdenas hizo un exhorto a la gente a manejar con precaución y evitar hacerlo si ingieren alcohol o sienten cansancio, así como a no usar distractores mientras conducen como el celular, toda vez que es la principal causa de accidentes.

“Bomberos abarca muchas acciones en Tequis que puede ser de una fuga de gas, rescatar a una mascota, traslados, accidentes, no sólo para incendios, estos días fortaleceremos los servicios, no solo es tratar de apagar fuegos, es traslado de pacientes, accidentes, fugas de gas, son varios servicios que se ofrecen, pedimos no hacer llamadas falsas y tener cuidado con los vidrios que arrojan o colillas de cigarro para poner nuestro granito de arena y evitar siniestros”.