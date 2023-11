Buscan concientizar sobre bienestar animal

Se está desarrollando una estrategia para llevar pláticas sobre bienestar animal a las escuelas de Pedro Escobedo, esto con el fin de generar una conciencia entre los menores de edad sobre el respeto a los animales, y con ello poner un alto al maltrato que viven perros y gatos en varias comunidades, dio a conocer Nelly Alejo Hernández, animalista radicada en la demarcación.

Refirió que esta iniciativa nació ante los altos índices de crueldad animal que hoy se tienen registrados en el municipio. En ese sentido, señaló que lo que se busca es sensibilizar y crear una conciencia desde edades tempranas sobre el respeto a los derechos y el bienestar de estos seres vivos.

Afirmó que por ello se están haciendo los procesos correspondientes y las planeaciones para llevar a instituciones educativas charlas que aborden este tema y con ello alcanzar los objetivos. Lamentó que dentro de las familias no se eduque a los menores de edad en esta materia y, por el contrario, puedan ser testigos de prácticas de maltrato animal.

“La verdad es que el maltrato animal es algo que duele muchísimo y es increíble cómo la gente no educa a sus hijos, no les dice ‘los perros no se golpean, los perros se cuidan’. Por eso, ahorita voy a empezar con pláticas en las escuelas, porque yo creo que los adultos ya no se pueden componer, ya traen el chip muy cargado de mala información; pero tengo fe de que a los niños les podemos empezar a educar y decirles que los animales tienen derechos”, comentó.

Señaló que desde hace tres años y medio comenzó su labor como activista en favor de los animales. Puntualizó que si bien al inicio se realizaron acciones pequeñas, al día de hoy se han desarrollado algunas actividades que involucran a más personas y que tienen un impacto mayor. Indicó que cada iniciativa que se emprende se hace con la intención de promover y generar una conciencia entre los distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, afirmó que también se está analizando la creación de una asociación civil que tenga como principal objeto la defensa de los animales en el municipio de Pedro Escobedo. Dijo que existe una red de 300 personas que colaboran en la denuncia de maltrato animal, jornadas de esterilizaciones y rescate de perros en situación de calle o abandono.

“Ya informaré de la creación como asociación civil y así abarcar más, porque ahorita mantengo un grupo de 300 personas que hacemos la labor, es de poquito en poquito, pero todas colaboran, la prueba está en las acciones que hemos hecho. Hay mucha gente preocupada por los animales”, subrayó.