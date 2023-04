Cabañuelas extintas ante el cambio climático

Campesinos del municipio de San Juan del Río ya no creen en las cabañuelas, método al que por muchos años recurrían para predecir las condiciones climatológicas para el resto del año en el municipio.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez, esta predicción del clima, dejó de ser una guía para los campesinos desde hace varios años, debido a que el cambio climático, atribuyó, ha sido un factor de inestabilidad para los ciclos estacionales.

“Hoy vemos que llueve cuando no debiera llover, hay frío cuanto debería de ser época de calor y todo ya está desfasado, las cabañuelas hay que recordar que nuestros padres nos decían al inicio de año, ya empezaron las cabañuelas y nos íbamos guiando con los días y como sería para el resto del año, hoy nada de lo que se ve en enero se da en todo el año, ya no es una guía para el campo”.

Compartió que dedicada su familia a la agricultura en el municipio por varias décadas, las cabañuelas, era una observación de las condiciones atmosférica a la que continuamente recurrirán para programar sus labores en el campo, sin embargo, desde hace varios años ya optan por sembrar conforme a la época sin esperar nada a cambio, dado que no es garantía ya para los integrantes del sector primario.

“Quienes sembramos lo hacemos con la esperanza de que tendremos buena cosecha, ya no estamos confiados en que habrá un buen temporal por ejemplo, ya con eso de que no hay lluvias, como saber si vamos a tener buenos resultados, por eso, lo que hacemos quienes estamos en el temporal, es confiar en lo poco que podemos observar de las condiciones atmosféricas y trabajar, aunque pues, el cambio climático ha sido adverso para el campo, por ejemplo, hoy o tenemos agua, no hay lluvias, todo está seco y cada vez es más difícil predecir”.

Lamentó que las nuevas generaciones no puedan conocer de este método ancestral, a través del cual, los campesinos sabían leer el paso de los días, aprovechando dicha tradición para saber cuándo poder sembrar, pues dijo, que son tradiciones que con el tiempo se han ido perdiendo a causa del planeta devastado que hoy se tiene.

Refirió que las cabañuelas consistían en ver las condiciones climatológicas de los primeros 12 días del año, pues cada día será el comportamiento de cada mes, “hoy ninguno de esos acertados con lo que pasa en el año”.