Se acaban escamoles por la falta de lluvias

De manera lenta se ha ido extinguiendo la producción de escamoles en el municipio de San Juan del Río, lugar en donde todos los años, en estas fechas, era tradicional ver a los vendedores de estos huevecillos de hormiga en el centro de la ciudad.

Este año no ha sido así, pues María Isabel Cruz Cruz, recolectora de la comunidad de El Coto, aseguró que la falta de lluvias ha generado afectación en el campo, zonas en donde se producen los escamoles y que en estas fechas era una forma de ingreso económico para las familias de este lugar.

“Este año no hemos ido a vender al centro porque no ha habido producción, si hemos buscado pero no hemos encontrado como en otros años, los lugares que comúnmente visitábamos en estas fechas, hoy no tienen huevecillos, ya todo está cambiando por el cambio climático, no es normal que ya todo se esté extinguiendo, si está de preocuparnos”.

Aseguró que esta disminución en la producción empezó a notarse en los últimos años, regularmente obtenían una cubeta a la semana, pero conforme ha pasado el tiempo, fue menor hasta en este 2023 que no hay nada que vender como antes.

Lamentó que los comensales este año no puedan disfrutar del producto, ya que a pesar del costo que resulta el platillo en varios restaurantes, el medio de los huevecillos en el centro de la ciudad era económico, a 400 y 500 pesos, pero este año no será así, ante la falta de la extracción.

Aseguró que hoy las familias de esta comunidad que regularmente realizaban la recolección en estas fechas, este año se quedarán sin un ingreso extra, dado que no hay que recolectar para vender entre la población, pues desde el mes de febrero en muchos casos ya tenían a la venta los huevecillos, situación que no ha sido así este año.