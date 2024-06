Cabrera reajustará gabinete en reelección

Para la próxima administración 2024- 2027 se prevé que haya ajustes en los titulares de las áreas operativas y con ello, presentar a la sociedad de San Juan del Río, un nuevo gobierno, refirió Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal, al mencionar que también plantea cambios en el organigrama.

En entrevista, puntualizó que, por el hecho de la reelección, se tiene que dar continuidad con la operatividad y servicio hacia las personas, razón por la cual, es indispensable que no se detenga el trabajo que se ha venido haciendo y sobre todo el cumplimiento de las propuestas.

Por lo anterior, recalcó que en breve va a tener una mesa de trabajo con cada una de las áreas de la actual administración para verificar las áreas de oportunidad y lo que debe seguir su curso, de tal modo que entre agosto y septiembre, se comiencen a revelar nuevos nombres.

“En el 2024- 2027, estoy hablando de un nuevo gobierno municipal, un gobierno distinto, en la parte orgánica también cambios en el organigrama, (en secretarias) algunas pueden cambiar de nombre, tener más atribuciones, más facultades, pero todo es en septiembre”.

El presidente municipal comentó que, habrá algunas áreas que podrían tener más atribuciones por el esquema de cambios en el organigrama para la gobernabilidad, pero que esto será algo que se dará conforme avancen los días.

“En los meses de agosto o septiembre ya estaremos platicando de esos temas vamos a hacer una reingeniería de la siguiente administración, vamos a aplicarnos para no frenar el paso de esta, al contrario, acelerarla, me voy a meter de lleno a una agenda con todas las áreas del gobierno para continuar porque la dinámica de la reelección es que precisamente no detienes el gobierno”.

TERCER INFORME

Al cuestionar el alcalde sobre su tercer informe de gobierno recalcó que este será también en septiembre, y que aunque por el momento no tiene la fecha para llevarlo a cabo espera cuadrar la agenda para que el gobernador del Estado de Querétaro Mauricio Kuri González sea testigo de esta rendición de cuentas.

Subrayó que, para él es muy importante que el mandatario estatal acuda a ser parte de todos los proyectos de infraestructura que se han implementado en esta demarcación desde que comenzó en 2021.