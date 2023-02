Campesinos alertan presencia de puma en Amealco

Habitantes de la comunidad de San Martín en el municipio de Amealco de Bonfil, alertaron sobre el avistamiento de un felino parecido a un puma, el cual estaba cerca del terreno de la escuela primaria de esta localidad, razón por la que se encuentran a la expectativa.

De acuerdo con lugareños, un grupo de personas andaban por la noche deambulando cerca de este centro escolar, y minutos más tarde, fue cuando se percataron de un animal parecido al puma, el cual según relataron tiene un tamaño mediano y corrió en cuanto vio la presencia de los vecinos.

“Andábamos lampareando cerca de la primaria, ahí fue donde lo vimos la semana pasada, porque la realidad es que corrió en cuanto nos vio, no sabemos hacia donde se fue ni lo hemos vuelto a ver, de inmediato el rumor se corrió. Aquí hay mucha zona de bosque es posible que ande por ahí y que se alimente de otros animales”, revelaron algunos de los pobladores.

A pesar de que, en un principio se había mencionado que, había borregos mordidos y que aparentemente pudieron ser víctimas del felino, los pobladores argumentaron que, esto se descartó posteriormente, al ver que habían sido perros de la zona los que atacaron.

“No pensamos en hablar a la Policía o Protección Civil, más bien estábamos sorprendidos porque no lo habíamos visto antes, porque no es algo que veamos diario, si hay expectativa de lo que llegue a pasar, pero no se han dado problemas en los corrales por el puma, eso hasta ahorita, tampoco sabemos cómo proceder”.

Por lo anterior, los campesinos dijeron que, por el momento se descarta que el puma haya mordido a algún animal de granja, pero que, si están en alerta por este felino, por lo que pueda pasar en lo posterior.

Es necesario mencionar que, los pobladores dijeron que es la primera vez que se suscita un hecho como este, pero que esperan que las cosas se queden como hasta ahora sin causar alteraciones entre los vecinos.