Carnicerías con baja de 10% en sus ventas

Los tablajeros sanjuanenses prevén una baja de hasta 10 por ciento en sus ventas a propósito del inicio de la Cuaresma, cifra menor a la registrada otros años, esto debido a la apertura que la iglesia católica ha tenido para el consumo de los productos cárnicos durante estas fechas.

Así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, quien aseguró que si acaso, este Miércoles de Ceniza (22 de febrero), se registrará un descenso del 10 por ciento en las ventas de los productos, pero señaló que no se prevé mayor afectación.

Apuntó que en los últimos años se ha tenido un comportamiento atípico el consumo de la carne roja entre las familias durante la Cuaresma, esto lo atribuyó a la opción de elección que el mismo clero ha permitido a las familias, por ello, descartó bajas ventas en las próximas semanas.

“Este año puede ser como muchos que han estado pasando que son atípicos, hay que entender que ahora ya el clero principalmente pues ya permite el consumo de la carne, entonces ya esto va a discreción de la gente, y ya no lo hemos visto que nos repercuta tanto, tal vez en la primera semana, pero ni en Semana Santa no se no ha disminuido ya, ahora ya los sacerdotes permiten que la gente consuma carne”.

El dirigente coincidió con la iglesia católica al permitir el consumo de carnes rojas durante esta época, debido a que consideró que puede haber otro tipo de penitencias y ayunos para los creyentes durante estas fechas.

Por lo anterior, mencionó que se seguirá rajando con normalidad en las carnicerías no solo de San Juan del Río sino de todo el estado, ya que son fechas en las cuales poca gente es la que evita el consumo de los productos cárnicos.

Finalmente descartó que durante esta época se modifique el costo de los productos, ya que por varios meses se han mantenido en su mismo costo, por ejemplo, el kilogramo de bistec de res a 160 pesos, mientras que el de cerdo, oscila en los 100 pesos.