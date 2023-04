Casas fantasma, son tierra de nadie

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (Sedesum), Óscar Alcántara Peña, en el municipio se tiene registro de cinco desarrollos inmobiliarios que se encuentran en abandono total, con casas prácticamente terminadas, pero que nunca fueron ocupadas.

Refirió que estos sitios se localizan en San Pedro Ahuacatlán, El Rodeo, Barrio del Nuevo Espíritu Santo y dos de ellos en la zona oriente, todos con varios años en esta condición y no han mostrado avances para su culminación.

Apuntó que la condición en la que se encuentran deriva de una diversidad de situaciones que van desde el inicio de la construcción sin los permisos correspondientes, conflicto entre las sociedades que los edificaban o la falta de recursos económicos por parte de los desarrolladores para continuar con los proyectos.

“Aquí tenemos detectados entre cuatro y cinco desarrollos que están en ese supuesto, son desarrollos que históricamente, en su momento, iniciaron construcción de manera incorrecta, sin permisos o iniciaron construcción con permisos y por alguna situación ajena a la autoridad quedaron en esa situación, dígase algún conflicto en las sociedades, alguna falta económica para poder continuar con este tipo de proyectos”, mencionó.

Estas edificaciones se han convertido a lo largo de los años en un problema para los vecinos, ya que se convirtieron en focos rojos, tal como relató don José (como pidió ser llamado) quién tiene propiedades cerca de lo que iba a ser el desarrollo habitacional cerca del Barrio del Nuevo Espíritu Santo.

Dijo que cuando recién se estaba construyendo, hace más de 10 años, había gran expectativa por este pues se estaban invirtiendo millones de pesos para edificarlo, sin embargo, recuerda que por razones desconocidas se detuvo la construcción.

Hoy ese espacio que iba a ser un fraccionamiento mantiene en pie decenas de viviendas abandonadas, algunas casi completas y otras que se quedaron en obra negra. Para don José y quienes viven en los alrededores, este lugar se ha convertido en un problema, ya que se convirtió en refugio que ocupan las personas para drogarse, delinquir, grafitear o incluso para tener relaciones sexuales.

“Sí se meten bastantes personas aquí. De hecho, más para adentro hay más casas ahí se ponen a grafitear, luego se suben a las partes altas, al techo y ahí andan metiéndose la droga. Es una zona donde diario, diario se ven gentes de esas. Ahora ahorita no me han hecho nada, pero sí las llego a ver a cada rato que andan aquí drogándose”, comentó.