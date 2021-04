Celia Maya avaló cambio de candidato en San Juan

La sustitución del candidato al Ayuntamiento de San Juan del Río por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Alvarado Navarrete por Rosa María Ríos de Sinecio, para garantizar la paridad de género en la localidad, fue avalada por la candidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, tras asegurar que se trató de una observancia obligatoria en el proceso electoral.

“La situación no es nada que no se haya explicado, el INE nos dijo que teníamos que cambiar y decidimos cambiar, vamos a seguir trabajando de manera normal, en esta campaña no nos detiene nada, vamos adelante, es que tiene que ser candidata ahorita porque por el peso político tiene que ser mujer, no lo cambiamos porque quisiéramos sino hubiera sido esa orden, hubiera sido el mismo candidato”.

Enfatizó que Rosa María Ríos de Sinecio es la candidata que se designó y las labores proselitistas caminarán de manera ordinaria rumbo al 6 de junio, con el fin de atraer el voto del electorado y resultar victoriosas en la contienda.

Reiteró que este cambio realizado en pleno proceso de campañas, obedece a los diferentes lineamientos que brindan garantía a la paridad de género, no por decisión unilateral, de ahí la intención de continuar efectuando las labores subsecuentes conforme transcurre el periodo proselitista en los 18 municipios.

De esta manera la candidata morenista a gobernar la entidad queretana, añadió que en tanto su labor proselitista continuará desarrollándose en la localidad sanjuanense para seguir dando a conocer sus diferentes propuestas electorales a fin de que a ciudadanía conozca de sus objetivos que tiene en caso de obtener la simpatía de la población el 6 de junio.