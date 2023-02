Cierran escuela de Cuadrilla de Enmedio

Padres de familia de la escuela primaria “Manuel Ávila Camacho”, ubicada en la comunidad de Cuadrilla de Enmedio del municipio de San Juan del Río, se dicen ignorados por la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), para integrar el cuarto grado escolar al turno matutino, tras la operatividad que este tiene por la tarde.

Tras solicitar la omisión de su nombre, los quejosos aseguraron que se ha pedido a la dependencia estatal, la integración de todos los grados escolares en la mañana para evitar el desplazamiento de padres de familia en ambos turnos, ya que algunos de ellos cuentan con hijos en ambos turnos.

Explicaron que por la mañana operan los grados de primero, segundo, tercero, quinto y sexto grado escolar, únicamente el cuarto en la tarde con un total de 25 menores, por lo que afirmaron que se busca la integración de la matricula completa en el turno matutino.

Para llamar la atención de la USEBEQ, los padres de familia colocaron cartulinas en la puerta principal e infraestructura de la escuela, con leyendas que a texto dice: “Para USEBEQ debería ser prioridad el bienestar el de los niños no el de un trabajador sindicalizado”, “Estamos cansados de tantos pretexto”, entre otros más.

Los inconformes aseguraron que no abrirán la institución hasta no recibir apoyo de la autoridad estatal, ya que la escuela cuenta con la infraestructura adecuada para que el cuarto grado escolar opere por la mañana y no como actualmente se tiene, en el turno vespertino

“No abriremos si no se nos atiende en la petición, siempre son pretextos de que se atenderá sigue igual, los niños de cuarto grado escolar van en la tarde y quienes tenemos dos hijos o más y van en este grado, hay que ir en la mañana y hay que ir en la tarde, cuando se pueden integrar todos los turnos en la mañana, no sabemos porque es que se ha excluido el cuarto”.