Garantizan personal docente para escuelas

El coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera, garantizó el personal docente para las instituciones educativas que fueron cerradas por parte de los padres de familia en el municipio de San Juan del Río en los últimos por la ausencia y la falta de docentes.

Durante su visita al municipio sanjuanense, el funcionario estatal, afirmó que de manera pronta se atendió cada una de las peticiones de los padres de familia, por lo que a partir de los próximos días, se contará con la plantilla completa de los maestros que estarán al frente de cada grupo de primarias y preescolares que pausaron su actividad por esta causa.

Dijo que en el caso de la primaria “Niño Artillero”, ubicada en la comunidad de Sabino Chico se atendió la petición de los tutores y de manera pronta se abrió el lugar, pues afirmó que no es que no se cuente con el personal docente, en muchos de los casos los procesos de contratación no son sencillos.

“Desde luego, en USEBEQ atendemos todos los asuntos que nos plantean tanto los profesores, los alumnos, los padres de familia, lo único que les pedimos es un poco de comprensión, porque desde luego, los asuntos serán atendidos, pero en el ejercicio de recursos públicos, hay que cubrir requisitos, hay que cubrir trámites y tratándose de relaciones laborales como son los casos de San Juan del Río porque son problemas con maestros o de maestros pues también en las relaciones laborales no podemos actuar unilateralmente”.

Por lo anterior, afirmó que en el transcurso de estos días, las escuelas contarán con sus docentes asignados, una vez que se hayan concluido con todos los trámites de contratación, pues recordó que no solo depende del estado, sino también de la federación.

“Los asuntos están siendo atendidos y están prácticamente resueltos, hay garantía de que tengan sus docentes, en un par de escuelas se trató de una compactación de grupos porque los grupos se quedaron con poquitos alumnos, pero ellos plantean que quieren seguir conservando el número de profesores, es cosa de dialogar, porque nosotros como tenemos como máxima prioridad el no interrumpir el servicio educativo, también tenemos que revisar dónde podemos ir ajustando para poder atender otras necesidades en todo el estado”.