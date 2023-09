Clausuran tres anexos en San Juan

El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Andrés Longoria Aguilar dio a conocer que van tres centros de rehabilitación los que han sido clausurados en el municipio de San Juan del Río derivado de algunas irregularidades que se han identificado en dichos espacios.

Explicó que una de estos cierres estuvo a cargo del comité estatal de supervisión y los dos restantes, a cargo del gobierno municipal, pues las acciones de manera general, apuntó que están orientadas a garantizar un adecuado servicio entre la población solicitante.

Local Verificarán infraestructura de anexos

“Recordemos que todo esto atiende a las facultades de acuerdo a las instituciones, el municipio puede clausurar por dos razones; por no cumplir con los lineamientos establecidos propios en su reglamento de protección civil municipal y también puede clausurar porque no cuenten con licencia de funcionamiento, entonces independientemente del trabajo que venimos haciendo y que además cruzamos bastante información con el comisionado municipal, pues también se dirige a trabajar bajo un comité estatal de supervisión”.

Precisó que a nivel estatal han llevado a cabo ocho suspensiones de anexos en distintos municipios, adicional a dos clausuras, entre ellas la sanjuanense, por lo que este tipo de acciones continuarán en lo que resta del 2023.

“Nosotros llevamos alrededor de ocho las suspensiones al momento, llevamos dos clausuras como comité estatal, por eso dentro de las facultades del municipio han realizado estas otras clausuras por parte del comisionado municipal en conjunto con Protección Civil, esta dinámica llegó para quedarse, todo el tiempo estamos hablando de que no existía una regulación, si bien hoy como tal no está establecida en una ley, lo que tenemos claro cuáles son las facultades de cada institución y a través de este comité estatal no hay manera de que nos lavemos las manos nadie”.

En las revisiones, dijo, que participan distintas dependencias, entre ellas; Fiscalía General del estado, Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), así como los gobiernos municipales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Como CECA nos toca supervisar de manera recurrente a todos los establecimientos del estado, sin embargo, priorizamos donde hay una denuncia y estas denuncias ya sea que se presenten directamente con nosotros o con la Defensoría de los Derechos Humanos quienes tienen facultades para actuar, entre otras dependencias”.