Concluye INE periodo para reposición de credenciales

Este 8 de febrero concluye el periodo para realizar el trámite para la reposición de la credencial de elector por robo o extravío como parte de los preparativos del proceso electoral 2023-2024.

Lo anterior lo dio a conocer el vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, quien aseguró que después de esta fecha ya no se podrá realizar el trámite dado que se tienen en proceso los preparativos de la contienda y para ello se requiere de contar con un padrón electoral y una lista nominal actualizada, por ello, la fijación de varias etapas.

Precisó que después de esta fecha, ya solo se podrán recoger las credenciales de elector que se tramitaron hasta el día 14 de marzo, toda vez que ya solo se aplicará la reimpresión de estas mismas por cualquier situación hasta el 20 de mayo, pues de ahí en adelante hasta pasando el día de la jornada electoral es cuando se abrirá el periodo para los trámites ordinarios.

El funcionario recordó que para evitar que las personas se quedarán sin poder realizar este tipo de diligencias, desde el año pasado se habilitó una campaña anual intensa, con la intención de que fueran en tiempo y forma, pues como parte de los preparativos de las elecciones, se cuenta con varias fechas que impiden continuar con los trámites habituales.

“El 8 de febrero ya solamente se podrá realizar la reposición de la credencial, es decir, es hoy, esto solo implica que si se perdió, se extravió o renovación y cambian la foto, después, a partir del 9 de febrero y hasta el 20 el mayo se llama reimpresión, no cambia ni la foto, digamos que ahorita ya está el corte, aquí la cosa es que la gente que no recoge su credencial, digamos que está en el limbo, si no recoge su credencial, está en el padrón electoral no en la lista nominal”.

