Constantes robos de limosna en iglesia de Tequisquiapan

La parroquia de Santa María de la Asunción ubicada en el centro del municipio de Tequisquiapan, se ha convertido en un blanco para los ladrones de limosna, quienes continuamente intentan saquear las alcancías que se tienen ubicadas al interior del recinto sagrado.

A decir del párroco del lugar, este tipo de situaciones se presenta con frecuencia y aunque en algunas ocasiones se consuma el robo, dijo que quienes los cometen, son personas posiblemente adictas al alcohol o alguna droga, quienes aprovechan los horarios en que menos católicos hay para tratar de saquear las alcancías que están al interior del recinto.

Local Piden más vigilancia tras robo del templo

“Aquí son los robos cotidianos, de intento de saqueo de las alcancías y eso, pero ninguna situación mayor, eso es muy cotidiano, ni siquiera son grandes ladrones, son alcohólicos, son drogadictos que andan en la zona y para satisfacer su vicio buscan robar”.

Comentó que ante esta situación, se ha pedido el apoyo del gobierno municipal y en la zona se ha fortalecido con más vigilancia, con la finalidad de inhibir este tipo de actos delincuenciales, que si bien, insistió que no son de gravedad, vulneran la tranquilidad y seguridad del lugar.

“Ya había algunas cámaras de videovigilancia, se fortaleció el sistema, pero al final cuando alguien quiere robar lo hará por encima de los sistemas de seguridad, en general es gente de calle, el municipio también está haciendo su labor de hacer un poco de guardia en la zona”.

Comentó que otro hecho vandálico que se cometió recientemente, fue en La Magdalena, pues en la iglesia que está ubicada en esta comunidad, se violentó el Sagrario, sin mayor trascendencia, sin embargo, para el sector católico, no deja de ser importante por lo que representa dicho espacio.

“En violencia, el Sagrario, solamente en el templo de La Magdalena, pero no hubo un sacrilegio, no hubo robo propiamente de las sagradas formas, solamente violentaron el Sagrario, pero no pasó de daños materiales”.