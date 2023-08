Piden más vigilancia tras robo del templo

Luego del robo perpetrado el pasado lunes en la capilla principal del Barrio del Espíritu Santo, en San Juan del Río, es necesario reforzar la vigilancia en esta y otras zonas de la comunidad, a fin de prevenir más delitos de este tipo y con ello evitar el daño al patrimonio de los pobladores, afirmaron vecinos de este sitio quienes optaron por mantener en reserva sus nombres.

Aseguraron que el robo cometido en días pasados es el primero que acontece en el Barrio del Espíritu Santo en lo que va del año. Puntualizaron que si bien la inseguridad no es un problema persistente como en otras localidades del municipio, es necesario prestar atención al tema para que no empeore y así evitar que estos hechos continúen extendiéndose en la comunidad.

Local Roban capilla del Barrio del Espíritu Santo

“La verdad es que no se había escuchado de robos, la comunidad había estado tranquila, por eso nos cayó con mucha sorpresa lo que sucedió en la capilla. Imagínese, si estas personas no respetaron el templo, ¿Usted cree que van a estar respetando la casa de uno? Pues no. Yo creo que es necesario prestar atención en el tema, ahorita ya empezaron con la capilla, al rato van a pasar a meterse a las casas”, comentó un lugareño.

Fue el pasado lunes cuando sujetos ingresaron a la fuerza a la capilla principal de esta comunidad y sustrajeron diversos artículos del recinto religioso. Vecinos señalaron que los delincuentes robaron instrumentos musicales, bocinas, micrófonos inalámbricos, entre otros equipos de audio. También se llevaron el cáliz que es utilizado en las misas que se realizan en este sitio.

Además de lo hurtado, la infraestructura de la capilla sufrió algunos daños, pues al ingresar, los ladrones forzaron algunas puertas y rompieron cristales. Pobladores detallaron que aún se encuentran en proceso para cuantificar los daños que produjo este robo.

Ante esta situación, habitantes de la comunidad hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para que refuerce su presencia en el sitio, esto con el objetivo de evitar cualquier hecho delictivo. Agregaron que los recorridos de la policía municipal también permitirían disuadir a grupos de jóvenes que se concentran en algunos puntos para, presuntamente, consumir drogas.

“Con esto que pasó, le pedimos a las autoridades que vengan más seguido a hacer rondines a la comunidad, que haya más presencia de los policías para evitar otra situación de estas. Creo que como vecinos tenemos la responsabilidad de reportar todo aquello que veamos que no está bien, pero la autoridad también tiene el deber de venir a hacer una vigilancia, para mantener segura la comunidad”, dijo una vecina.