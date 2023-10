Consumo de huevo campero aumentó en San Juan del Río

El consumo de huevo de rancho o campero incrementó entre la población consumidora del municipio de San Juan del Río, debido a que este tipo de alimento se encuentra libre de hormonas.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), sanjuanense, Alejandro de la Vega Chávez, quien aseguró que a pesar de que su costo oscila entre los 3.5 y cuatro pesos por pieza, se comercializa entre la población de consumidores, dado que están libres de hormonas y las gallinas consumen alimentos orgánicos.

Local Precio del huevo se disparó estos días

“Ese huevo de rancho o campero que se produce por aves libres, pues siempre tendrá mejores características que un huevo de granja y el precio quizá sea un poquito más elevado pero ahí vamos más de calidad, la pieza está en 3.5 o cuatro pesos aproximadamente pero aun así es buscado por las amas de casa”.

El dirigente consideró que las propiedades que este tipo de huevos tienen son mejores que los que se producen en granjas, pues en el caso de los camperos, dijo que cuentan con vitamina A y E, además de contener menos colesterol.

Otro de los beneficios que tiene este producto, dijo que es más grasa omega, más beta caroteno, así como menos grasa saturada, situación que evita que haya problemas de salud en quien lo consume.

Atribuyó a que este tipo de huevo es más buscado por los consumidores porque si bien, es más caro, la inestabilidad que llega a presentar el blanco o de granja, cuesta casi lo mismo, por ello, muchas de las familias, dijo que lo que buscan es calidad para su salud.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Algunos insumos han disminuido su costo en el caso del maíz por ejemplo, en el caso de la avicultura tenemos dos insumos importantes que nos impactan en el precio de la alimentación como es el maíz y la soya, el maíz ha bajado un poco, está más estable, eso genera a veces que el huevo de granja suba o baje, pero siempre es el huevo campero o de rancho, no le podemos decir orgánico porque no tiene una certificación, pero casi no modifica su precio y por eso ya es más buscado que antes”.