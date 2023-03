Costo del huevo está por las nubes

A pesar del costo en el que se comercializa el kilogramo de huevo, las familias de San Juan del Río sigue haciendo el mismo consumo, ya que su venta sigue igual, consideró la propietaria de una tiendita de la esquina, Margarita Reséndiz Ochoa.

Desde hace cuatro semanas que comenzó a subir el precio del producto, dijo que la población se fue habituando para seguir adquiriendo el producto, por eso, hoy en día se comercializa igual a pesar de estar a un costo de 55 pesos.

“Al inicio si se vio como una menor venta, pero ya después se compuso, la gente sigue comprando el producto porque además es uno de los más rendidores para muchos casos, si son varios miembros de la familia, pues con un kilo alcanza, para la torta de la escuela es básico además”.

La tendera comentó que en febrero fue común la venta de medios kilos del producto por las familias, pero ya después se fue comercializando por kilogramo, ya que es básico en la dieta de los sanjuanenses, por lo que no descartó que haya un aumento mayor, pero consideró que no dejará de ser uno de los alimentos principales en los hogares.

Señaló que el argumentó de los proveedores para el incremento en el precio del producto, es por la gripe aviar y el aumento en los costos para su producción, por lo que no descartó que se dé otra alza en el producto, ya que así se ha tenido en los últimos días.

“Nos han dicho que podría subir el producto, no sabemos bien porque desde hace algunas semanas, solo llegan y nos avisan, como comerciantes pues no podemos hacer mucho porque es un producto que siguen pidiendo en la tienda, lo único que hacemos es ir midiendo la compra, si se vende rápido, agarramos más cajas, si no, desde luego que poco”.

Finalmente agregó que en su caso, las ventas se han regulado, ya que durante febrero, disminuyeron un poco por el precio en que se registró el producto, pero de ahí en adelante, la compra del producto por las familias se reanudó de manera habitual.