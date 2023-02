Descartan brotes de la gripe aviar en Querétaro

El secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Aguilar, descartó la presencia de la gripe aviar en la entidad, dado que permanentemente se cuenta con una vigilancia y monitoreo en los 18 municipios.

“Afortunadamente ahorita no tenemos esa dificultad, tuve una reunión con el encargado de la Sader y dijo que hasta ahorita no tenemos afortunadamente nada que pudiera estar afectando la producción aquí en nuestro estado y eso es evidentemente a través de los controles que se han venido llevando a través de los años, que no ha sido en este momento, sino que a través de los diferentes momentos se ha venido controlando el tema de sanidad”.

El funcionario comentó que de manera coordinada con los gobierno municipales se ha tenido una estrecha comunicación y trabajo en conjunto para estar al pendiente de este tipo de brotes avícolas ocurridos en otros estados del país, de tal manera que inmediatamente se pueda identificar algún posible caso, sin que hasta el momento haya.

“Para nosotros el tema de los comités funcionan y funcionan muy bien y eso es en un tema de la prevención, están permanentemente en el tema de monitoreo, permanentemente estamos identificando nuestras zonas libres de enfermedades y Querétaro se ha caracterizado no solamente en el tema aviar, en el tema porcícola, bovinos, es decir, a nivel general, Querétaro está identificado como una zona libre de todas estas enfermedades”.

Refirió que ante esta situación, la Sedea se mantiene en condición de alerta, con la finalidad de colaborar en todo lo que se requiera, por ello, se espera seguir trabajando de forma coordinada con la Sader así como demás dependencias involucradas.

“Siempre vamos a estar en una situación de alerta para en caso de que algo se requiera, tenemos que estar diseñando pues estrategias o campañas de lo que en un momento dado se vaya a necesitar, ya sea de acordonamiento, vacunación o de lo que se requiera “, finalizó.