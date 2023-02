Continúa seguimiento sobre nueva normalidad

El ciclo de charlas “Nueva Normalidad”, organizado por la Coordinación de Tutorías de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), cuya última ponencia fue “Contención y Acompañamiento”, impartida por Angélica María Aguado Hernández, en modalidad virtual y presencial en el Auditorio Bernardino del Raso.

El objetivo del programa fue conversar sobre las secuelas que dejó la pandemia de Covid-19 tras la salida del confinamiento, como apoyo para la comunidad universitaria. En esta última charla se brindaron herramientas para contribuir a obtener una experiencia vital con paz, espiritualidad y aceptación de una o uno mismo o para acompañar a otra persona en su proceso.

La Mtra. Angélica Aguado indicó que, con el inicio de la pandemia, la población se empezó a relacionar con procesos emocionales a los que no se les había hecho caso y se pusieron sobre la mesa cuestiones psicológicas no solo por el Covid-19, sino también por problemas dentro del seno familiar: violencia de género, enfermedades, desempleo y muertes derivadas no únicamente del virus SARS-CoV-2, entre otros temas.

“El orden mundial cambió y nosotros también cambiamos. Nos enfrentamos a la hiperpresencialidad de la escuela y el trabajo, a convivir en familia como si todos nos cayéramos bien, a los quehaceres del hogar, situaciones financieras desfavorables, autoexigencia, angustia, ansiedad, estrés, burnout, Síndrome de Desgaste Profesional por Empatía, ansiedad, trauma vicario, contratransferencia, trastorno de estrés postraumático y satisfacción por empatía. Todo esto está relacionado con la respuesta psicológica a un desgaste emocional, mental o físico”, apuntó.

En este sentido, explicó la resiliencia, que es salir fortalecido o fortalecida de la adversidad y para lograrla -dijo- se deben de tomar en cuenta los siguientes factores: vínculos afectivos con otra persona; capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo; una visión positiva de sí mismas y confianza en sus fortalezas y habilidades; destrezas en la comunicación y en la solución de problemas; y la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.

“En resumen, consigue vínculos emocionales de donde emane amor y confianza; evita ver las crisis como obstáculos insuperables; acepta que el cambio es parte de la vida; muévete hacia tus metas; toma decisiones; busca oportunidades para describirte a ti mismo o a ti misma; cultiva una visión positiva de ti; mantén las cosas en perspectiva; nunca pierdas la esperanza; cuida de ti mismo; y confía en el proceso”, refirió.