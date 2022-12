Cubrebocas no se irá del ITSJR

Ante el alza de contagios de Covid-19 en diversos estados de la república, entre ellos Querétaro, el Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR) permanecerá con el uso obligatorio del cubrebocas en los espacios del plantel, lo anterior como una medida preventiva para evitar la propagación del virus, informó el director de esta institución educativa, José Pedro Fuentes González.

Señaló que esta acción se estableció a partir de agosto de este año cuando las actividades del ITSJR regresaron por completo a la modalidad presencial. Sin embargo, dijo, ante el escenario que hoy en día se tiene por el aumento de casos de Covid-19 en el estado y el municipio, el uso obligatorio del cubrebocas se mantendrá durante el semestre que iniciará en enero de 2023.

“Ahorita hemos escuchado que en varios estados se está recrudeciendo la pandemia (…). Nosotros aquí no hemos dejado de usar el cubrebocas, porque lo estamos haciendo como una prevención y pues no lo vamos a dejar de usar hasta que realmente ya estemos convencidos de que ya no tenemos problema con la pandemia, de que ya no existe algún riesgo”, comentó.

Local Permanecerá uso de cubrebocas en el ITSJR

Asimismo, destacó que ha existido una buena participación tanto de alumnos, maestros y personal que labora en esta institución educativa ante esta medida, pues, aseguró, en el semestre que recién finalizó se respetó por completo el uso del cubrebocas en todos los espacios, lo que contribuyó a que no existieran contagios al interior del Instituto Tecnológico de San Juan del Río.

En ese sentido, mencionó que en el regreso presencial a actividades no se detectaron contagios o brotes de Covid-19, lo cual refleja que las medidas implementadas por el plantel educativo obtuvieron resultados. Añadió que entre otras acciones preventivas se encuentra la toma de temperatura al ingresar al ITSJR, el uso de gel antibacterial y recorridos para vigilar que las medidas se cumplan.

“Afortunadamente los chavos han entendido la situación y la verdad que hemos avanzado bastante bien y eso para nosotros es muy importante. No detectamos ningún caso y estuvimos al pendiente de ello. Los mismos maestros, jefes de departamento y subdirectores hicieron recorridos y si veíamos que había algo, tratamos de detectarlo a tiempo y ver cómo apoyamos” apuntó.

Refirió que en caso de presentarse algún caso positivo de Covid-19 durante el próximo semestre, el Instituto Tecnológico de San Juan del Río actuará de acuerdo a los protocolos que se han establecido. Explicó que en caso de que en un grupo haya dos casos activos, las actividades presenciales para dicho grupo se suspenderán.

Ahora bien, puntualizó que en caso de detectar casos positivos en más de un grupo, se procederá a suspender las actividades presenciales en todo el plantel, a fin de evitar lo múltiples contagios y salvaguardar la salud de la comunidad de la institución educativa.