Denuncian tala de mezquites en El Mirador

Alrededor de 40 árboles de mezquites han sido talados y podados de manera ilegal en la comunidad El Mirador, en San Juan del Río. Dichas acciones han alertado a los pobladores de este lugar, pues se trata de especies nativas que tienen varios años de antigüedad, además de que con ello se genera impacto negativo al medio ambiente, afirmaron vecinos de este sitio.

Héctor, como pidió ser identificado, señaló que esta situación empezó hace un par de meses, cuando lugareños y personas ajenas a la comunidad acudieron a una zona llena de árboles mezquites para talarlos y podarlos, a fin de obtener leña. Aseveraron que en un primer momento se observó a poca gente con carretillas; sin embargo, en las últimas semanas se ha observado ingresar camionetas para cargar la madera que se obtiene.

“Ahorita, lo que nos trae preocupados es la tala de árboles que está habiendo en la comunidad. En las últimas semanas, nos hemos percatado de gente que está viniendo a talar los mezquites. Entonces, esto pues es preocupante porque son árboles ya grandes, que tienen años de vida (…). Nosotros hemos ido a checar y si son como unos 40 árboles los que han cortado, entre que se los llevan completos o les cortan algunos brazos”, comentó.

Refirió que entre los árboles que se han visto afectados se encuentran ejemplares que miden entre 12 y 15 metros de altura, así como mezquites con décadas de antigüedad. Aseguró que se han hecho los reportes correspondientes ante la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de San Juan del Río, sin que hasta el momento haya habido la visita de inspectores o acciones en contra de quienes cometen las prácticas.

Sostuvo que, ante ello, también se han hecho reportes a la línea de emergencia 9-1-1 para solicitar la intervención de la policía municipal, afirmando que en un par de ocasiones han acudido elementos de la corporación, sin que haya habido alguna detención. En ese sentido, hizo un llamado a las instancias competentes para atender el tema y actuar en consecuencia, toda vez que se corre el riesgo de que más árboles sean afectados.

“Claro que hemos hecho los reportes, hasta le hemos hablado a la autoridad y sí, han venido, pero no pasada nada y pues la gente sigue ahí talando los árboles (…). Ahorita nos preocupa bastante el tema y queremos que se haga algo, que se le ponga atención, porque si no hay un freno se van a acabar esos árboles, los van a hacer leña y ya no va a haber más”, subrayó.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, el mezquite es una especie nativa que puede soportar sequías, ayuda a fertilizar el suelo y algunas de sus partes son utilizadas para fines medicinales. Además de que en algunos estados del país es considerada una especie protegida.