Siembra de temporal en extinción

Los cultivos de temporal que se tienen ubicados en el municipio de San Juan del Río están en riesgo de extinción, advirtió el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), San Juan del Río, Hilario Barrón Gudiño, tras la poca cosecha obtenida en los últimos meses.

Al atribuir a las condiciones meteorológicas y falta de apoyo para el campo, el líder campesinos aseguró que hoy en día este sector enfrenta serios estragos, derivado del poco número de hectáreas que se cosecharon, pues de cuatro mil 428 que se sembraron en la zona de temporal en el municipio, detalló que solo 75 dieron resultados.

Local Perdidas 16 mil hectáreas a causa de la sequía

“En todo el municipio si de por sí fueron bien poquitas, fueron mínimas las que se cosecharon, estamos hablando que fueron alrededor de unas cuatro mil 428 hectáreas del temporal pero solo 75 dieron grano, es muy lamentable lo que está pasando con el campo en el municipio, el temporal está en riesgo de desaparecer, no hay condiciones no solo por la falta de apoyos sino porque no hay lluvias, la sequía cada vez está pegando más fuerte”.

Precisó que los granos que esta modalidad se sembraron fueron de avena forrajera, frijol maíz grano, sorgo grano y cebada forrajera, por lo que de estos, solo el frijol fue el único que logró generar un poco de rendimiento.

“Solo el grano frijol fue el único que tuvo un poco de resultados, los demás no lo lograron, ahora, no sabemos cómo se venga el 2024 porque no hay agua, creemos que tal vez estará peor porque no hay lluvias, no hay agua almacenada y no tenemos apoyo de otro tipo para impulsar los cultivos de temporal”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Barrón Gudiño advirtió que de continuar las actuales condiciones meteorológicas, el sector campesino de temporal se extinguirá en pocos años, pues comentó que desde hace seis años se ha venido reduciendo la superficie de esta modalidad en la localidad, ante la falta de lluvias, poca captación en las presas y ausencia de apoyos.

“Ya vemos que tal vez no la van a librar los compañeros de temporal, hay muy poco apoyo, no es el suficiente, vemos que las presas hoy no tienen agua, ni los animales la van a librar, vemos con tristeza que la zona que era de temporal en el municipio, hoy ya está seca porque ya no se están arriesgando, ya las lluvias se han desaparecido y no hay agua”, comentó.