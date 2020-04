Desolador periodo para pescadores

Pescadores de la comunidad de La Estancia dieron a conocer que la escasez de agua en la presa Constitución de 1917 y la pandemia del Covid-19, han causado severos estragos en su economía.

Manifestaron que el nivel de la presa es del 7% de su capacidad total, lo que complica la extracción de pescado. Anteriormente empezaban a pescar al filo de las seis de la mañana y al cabo de unas horas sacaban pescado de entre 20 y 25 centímetros y con un buen peso.

Expusieron que al no haber la capacidad suficiente, sus pescados son de pequeñas dimensiones, y además es complicada su venta entre la población, tras recordar que van tocando de puerta en puerta para su comercialización.

“Esto ya casi no es negocio, el producto sale pequeño y no hay una reproducción como cuando hay más profundidad, así la gente solo nos da lo que quieren y no un precio justo. Ahorita no nos dejan pescar, pero si no venimos en casa no comerían ni mojarras nuestros hijos”.

Los pescadores dijeron que por parte de las autoridades se les ha recomendado que no acudan a hacer esta labor, sin embargo, argumentaron que no pueden detenerse, porque a veces el pescado que extraen es lo único que comen, sobre todo ahora que no hay entrada de dinero.

Por último dijeron que para que los pescados puedan recuperar su peso y medidas, por lo menos tendría que llover un mes frecuentemente, y que la presa estuviera por lo menos al 40 o 50 por ciento de su capacidad.