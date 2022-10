Devotos visitan a San Judas Tadeo en San Juan del Río

En el marco del día de San Judas Tadeo, devotos del santo acudieron a los festejos que este año se reanudaron en distintos puntos del municipio de San Juan del Río, para agradecer por los milagros concedidos en salud y trabajo.

Una de las devotas es María Guadalupe Chong González, quien este año por tercera ocasión, decidió viajar desde Mérida, Yucatán para agradecer al santo en la capilla en su honor que se encuentra ubicada en la colonia del Pedregoso.

Compartió que el diagnóstico del cáncer en la matriz que este año le hicieron, la motivó a viajar desde el sureste del país hasta el municipio sanjuanense, para agradecer que después de haber sido intervenida quirúrgicamente, su mejoría ha sido notoria, pues atribuyó al santo, su pronta recuperación.

“Soy de Mérida, Yucatán y tengo años de conocer San Juan del Río, soy una humilde comerciante y siempre, gracias a él (San Judas Tadeo), me ha dado e pan de cada día, yo soy testimonio de que acabo de regresar de la muerte, porque estuve con cáncer terminal en la matriz, el cáncer que tuve fue silencioso y tanto le pedía yo a San Judas que me ayudará, un día me dio un fuerte dolor y mi diagnostico era el peor”.

Por lo anterior, aseguró que este año decidió llegar al municipio sanjuanense para dar gracias, pues el diagnóstico que le hicieron fue el pasado mes de marzo, hasta el momento con grandes esperanzas de seguir viviendo, pues aseguró que sus revisiones médicas han sido satisfactorias y eso le genera motivación a maría Guadalupe para seguir honrando a San Judas Tadeo todos los 28 de cada mes, sobre todo en octubre.

“Esta la tercera vez que vengo, juntando dinero poco a poco de mi actividad de comerciante pague mi camión y vengo de lejos, viví hace muchos años acá, mi mamá estaba enferma y falleció y es como regresamos a Mérida, Yucatán, pero no hemos dejado de venir a dar gracias a San Judas”.

De esta manera es como María Guadalupe compartió su testimonio de participar en los festejos de San Judas Tadeo de la colonia del Pedregoso, lugar entre otros de San Juan del Río como Pueblo Quieto, en donde los habitantes se organizan para reanudar las festividades en honor al santo patrono de las causas difíciles.