Diariamente se reportan 18 fugas de agua en San Juan

De manera diaria entre 15 y 18 reportes por fuga de agua se registran ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Japam), labores que se busca atender de manera inmediata por parte del personal de la institución, dio a conocer el titular de la dependencia local, Gilberto Ugalde de Anda.

Las fugas de agua se producen por diferentes motivos, las más frecuentes; fuga de toma, fuga de red y robo de medidores, éste último muy poco presentado, ya que, si bien a la semana se tienen reportes por ello en la Japam, el promedio por esta causa es solo entre tres y cinco.

Local Incesantes las fugas de agua en el centro de San Juan

El funcionario mencionó que para evitarlo es importante colocar rejillas de protección en los medidores de toma de agua a fin de evitar los robos, toda vez que si bien no es un bien que se comercialice a un alto valor, se sigue cometiendo el hurto de los medidores en las calles sanjuanense.

“Los medidores no es un bien que se comercialice a un alto valor, exhortamos a colocar una especie de rejilla protectora que permita la lectura para que el lecturista no los tenga que molestar cuando pase y que quien pase, no lo intente arrancar, una toma degollada o robo de medidor pues nos implica gasto de agua, al día de hoy atendemos 15 fugas o 18 al día tenemos al personal ocupado, fugas de diferentes características, fugas de red, robo de medidores, fugas de toma, 18 tomas por día, el personal está ocupado, trabaja doble turno”.

El tiempo de reparación de fugas de agua, sobre todo en las calles céntricas del municipio se atiende en un promedio de tres horas y la mayoría a causa de las afectaciones que hay en los ductos de suministro a causa de los efectos por la lluvia y por consecuencia reblandecimiento de tierra.