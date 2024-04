Dónde y cómo ver el eclipse de forma segura, en San Juan

El coordinador de Eclipses México 2023-2024 en Querétaro, Juan Martín Morales Camarillo recomendó a la población del municipio de San Juan del Río acudir a observar el eclipse solar en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus sanjuanense, espacio desde el cual se proporcionarán lentes especiales a los asistentes para que puedan observar manera segura el fenómeno natural.

Al respecto, dijo que quienes no cuenten con lentes de eclipse con certificación ISO 12312-1 para observar este fenómeno podrán hacerlo desde este lugar, pues en el estado se han habilitado distintas sedes, ya que la intención es que la población pueda observar de forma segura el eclipse, pues advirtió que hacerlo sin las debidas medidas, pone en riesgo la salud ocular.

Local

“La primera recomendación y yo creo que es la más importante que el próximo eclipse que vamos a vivir aquí y en todo el país y en especial en el estado de Querétaro, pues es no ver al sol directamente sin ninguna protección, tenemos que usar un filtro certificado popularmente comercialmente más bien, es un poliéster aluminizado que bloquea casi el 100 por ciento de la luz solar, deja pasar un porcentaje pequeñísimo. Entonces eso va a evitar que nuestros ojos sufran algún daño”.

Mencionó que en el caso de la UAQ sanjuanense, se tiene proyectada una asistencia de 200 personas, pues se tiene previsto que la gran mayoría observe un poco y se retire, para ello, se han dispuesto de varias decenas de lentes especiales y un espacio adecuado para quien decida acudir, ya que será gratuito el evento.

“La recomendación más importante es no ver el eclipse de forma directa con nuestros ojos sin ninguna protección, tampoco verlo como espejo en el agua porque produce el mismo daño, hay un en la radiación solar, tiene luz ultravioleta que no vemos con nuestros ojos, sin embargo, es muy dañina y destruye las células que nos permiten ver, entonces si ya sería un daño irreparable y podría causar ceguera permanente, tampoco ver el eclipse con lentes de sol simples o apilados pensando que de esa manera vamos a proteger nuestros ojos, no verlo en vidrios y obsidiana tampoco vidrios ahumados o envolturas de dulces y bueno, pues todo esto que acabo de mencionar hay que evitarlo”.

En todo el estado, dijo que serán ocho sedes donde se podrá observar el eclipse solar; Museo de Ciencias Ximhai, UAQ, escuela secundaria general No. 2 Mariano Escobedo, UAQ Explanada de Rectoría, zona arqueológica y museo de sitio El Cerrito, secundaria general Rosario Castellanos, Planetario “Dr. José Hernández Moreno”, UAQ campus San Juan del Río, Planetario y la Sala de Inmersión "Péndulo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Comentó que el disco solar estará oculto en un 81.63 por ciento, pues se tiene previsto comenzar a partir de las 10:55 am., ocultarse a las 12:14 pm., y finalmente concluir a las 13:37 horas.