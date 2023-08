Efectos climáticos afectan a pescadores 

Los efectos del cambio climático han generado graves estragos entre los productores piscícolas del municipio de San Juan del Río, toda vez que los cuerpos de agua en donde realizan sus actividades de pesca se encuentran secos.

José Fernando Gudiño Bautista, ha sido productos por 20 años y compartió que, este año, ha sido uno de los peores vividos en la pesca, pues desde el 2022, comenzó el descenso del agua en los cuerpos de agua del municipio dado que no se han registrado las lluvias como en otros años, provocando que el grupo de pescadores se vean seriamente afectados y mejor optado por dedicarse a otros actividades como la albañilería, herrería o bien, integrarse a una de las empresas que hay en el municipio.

Esta situación, dijo que comenzaron a padecerla desde el año pasado, cuando el nivel de almacenamiento comenzó a bajar, sin embargo, comentó que muchos de ellos, tenían la esperanza de que llovería en tiempo y forma y sería una gran recuperación para el sector, pero fue todo lo contrario, se agudizó el periodo de estiaje, provocando daños al sector.

“Las presas no solo de San Juan sino de muchos lados, están completamente vacías, es triste ver lo que tanto nos decían que el cambio climático llegaría, no creemos hasta que ya lo tenemos, en nuestra labor afecta mucho porque no tenemos manera de continuar trabajando y con lo que podemos mantenernos, esperemos que pronto se vengan las lluvias para que nuestras presas sigan con su actividad”.

Comentó que él abandonó la actividad en los primeros meses de este año, aunque sabe que regresará a esta misma, en cuanto se tengan las condiciones adecuadas, pues afirmó que por el momento él y más productores, se dedicarán a otras labores para tratar de subsistir, dado que no hay agua en las presas y nada que poder hacer.

“De momento como todos, me voy a dedicar a otras actividades para llevar algo a casa, no hay nada que hacer en las presas, la realidad es que hoy están en ceros, esta de la Constitución es la más grande y no tiene agua, ya cada vez es más recurrente ver que se queda sin agua porque no llueve”.