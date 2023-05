Engorroso trámite para la acuicultura

El secretario de la agrupación Río Los Sabinos S.C de R.L., José Fernando Gudiño Bautista dio a conocer en un difícil proceso de ha convertido el apoyo de Bienpesca, trámite al que este año no han podido acceder por la difícil gestión y criterios de los funcionarios al frente del programa del gobierno federal.

Al respecto, aseguró que si bien, en los últimos años no se ha tenido buenos resultados con el almacenamiento de agua en la presa Constitución de 1917, es un programa mediante el cual, anualmente mejoran su actividad, debido al recurso de siete mil 200 pesos que reciben.

“Estamos esperando el apoyo, esperemos y todo salga bien, porque ahorita hemos tenido mucho problema, desde al año pasado, están pidiendo mucho requisitos en muchas partes, por ejemplo en Querétaro, nos pidieron documento que según para que nos dieran el apoyo, se los llevamos y luego nos pidieron aquí en San Juan del Río, la encargada de Bienestar, nos pidió otros documentos, en la delegación de Bienestar, nos piden otros documentos que no sabemos ni porque tanto documento y no resuelven, si es lo mismo, en Bienestar y Bienpesca están pidiendo diferente”.

Mencionó que esta semana estarán solicitando reuniones con los encargados del programa y claridad en la recepción de la documentación, debido a la diversificación de criterios que se tiene en todas las áreas para que los pescadores puedan acceder al apoyo, el cual, aseguró que debió de haberse entregado en el primer cuatrimestre del año.

“Ahorita nos están pidiendo también un padrón de pescador que ese también lo obtenemos en un internet, pero estos días iremos a preguntar cuál es el motivo por el cual no han entregado el apoyo, se me hace muy raro que se están tardando, estamos cumpliendo como todos los años y en la página oficial no menciona la documentación que aquí están pidiendo, se me hace muy raro, iremos a preguntar qué documentación es y demostrar que no somos ignorantes en los trámites, siempre hemos gestionado esos apoyos y nunca se han tardado tanto”.

Aseguró que los 14 socios que integran esta agrupación, no cuentan con apoyos hasta el momento, es por ello, que buscan continuar recibiendo el apoyo, con la finalidad de irse preparando para que puedan continuar en la actividad este año, debido a que los pronósticos de lluvias, aseguró que los beneficiarán.