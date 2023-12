Elizabeth Chávez levanta la mano para la alcaldía de Pedro Escobedo

La abogada y activista social, Elizabeth Chávez Cañas, informó que se inscribirá en la convocatoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para encabezar la candidatura por la presidencia municipal de Pedro Escobedo en las elecciones del próximo año. En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, externó que sus aspiraciones de contender y afirmó que seguirá el proceso marcado por el partido.

Refirió que su interés de participar en los comicios de 2024 se derivó de las intenciones de trabajar por mejorar el municipio, al cual calificó como una demarcación que presenta múltiples necesidades luego de estar gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) durante dos trienios consecutivos. La hoy aspirante de Morena contendió en 2021 por la alcaldía de Pedro Escobedo por el Partido Encuentro Solidario (PES).

“Mi intención sí es participar con Morena. Estoy por inscribirme en la convocatoria de precandidatos, voy a seguir todo el proceso conforme a lo que estipule Morena, que el partido por el cual pretendo contender en las elecciones de 2024. Yo me destapé recientemente, ya he levantado la mano como una actora política, pero más que nada como una actora social”, comentó.

Chávez Cañas fue detenida el pasado 6 de julio en la comunidad de San Fandila, Pedro Escobedo, acusada de despojo de un predio en dicha localidad. Al respecto de este caso, afirmó que nunca fue vinculada a proceso, pues demostró su inocencia, asegurando que el delito y la carpeta que se inició en su contra fue una fabricación para perjudicarla debido a su activismo social y la presencia política que ha generado en el municipio.

Detalló uno de los elementos principales para demostrar su inocencia fue una fecha que estaba inscrita en un reporte policiaco, donde se señalaba su participación directa en un acto delictivo. Dijo que la tarjeta estaba marcada con fecha del 16 de abril del año en curso. Sin embargo, afirmó que ese mismo día ella se encontraba en la ciudad de Cancún, tal y como lo constatan algunas transmisiones en vivo que realizó desde sus redes sociales y otros documentos.

“No me vincularon a proceso porque yo demostré mi inocencia. Yo no participé en ese delito que me señalaron, incluso hay servidores públicos implicados en mi señalamiento y todo esto fue una situación completamente política. Nunca investigaron, y el día 16 de abril, que ellos me señalan que me encontraba en ese lugar, pues no fue así. Yo les demostré que el ese día 16 ni siquiera me encontraba en el estado, andaba en Cancún. Entonces, fue una carpeta completamente armada”, mencionó.

Finalmente, dijo que este hecho la motivo para buscar la candidatura a este cargo en las elecciones de 2024, consideró que en Pedro Escobedo existen múltiples aspectos que necesitan un cambio por el bien de todos los ciudadanos que habitan en él.