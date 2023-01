Empeños aumentan hasta 25% en enero

Durante este primer mes del año los empeños suelen incrementar hasta un 25 por ciento, especialmente después de la fecha de Día de Reyes, toda vez que muchas familias recurren a esta opción para tener un recurso extra y hacer frente a la denominada “cuesta de enero”, afirmó Laura, empleada de una de las casas de empeño que se ubican en la zona centro de San Juan del Río.

Refirió que durante esta temporada en el establecimiento donde trabaja suelen realizar alrededor 22 transacciones de empeño al día. Añadió que los artículos más frecuentes que las personas empeñan son los teléfonos celulares, pantallas, electrodomésticos y de manera menos frecuente herramientas y joyería.

“Pasando Día de Reyes es cuando se viene la temporada más fuerte para las casas de empeño porque es cuando en realidad las personas ya no tienen efectivo (…). Nuestro promedio de transacción es como de 15 transacciones diarias en empeños, pero en estas fechas nosotros estamos esperando que se incremente por lo menos entre un 20 y 25 por ciento, que hagamos alrededor de 22 transacciones al día”, comentó.

Señaló que entre el 65 y 75 por ciento de objetos empeñados en esta temporada son recuperados por sus dueños. En ese sentido, explicó que los artículos que más recupera la gente son pantallas, joyería y herramientas, mientras que aquellas personas que dejan en garantía teléfonos celulares ya no regresan por ellos y es cuando el establecimiento decide ponerlos en venta.

Agregó que en 2020 y 2021 las personas tardaban en recuperar sus objetos en un periodo que iba de seis a ocho meses. Sin embargo, mencionó, debido a la mejora económica del último año, el tiempo de recuperación se acortó y es frecuente que las personas salden sus cuentas en un máximo de cuatro meses.

Por otra parte, Juan, un padre de familia, dijo que los empeños es una opción a la que ha recurrido en los últimos años, especialmente después de que a mediados de 2020 perdiera su empleo, en pleno punto álgido de la pandemia de Covid-19. Mencionó que al estar frente a los gastos de inicios de 2021 optó por empeñar bicicletas, herramientas y algunos electrodomésticos, esto con el fin de superar la cuesta de enero.

“El año antepasado fue cuando tuve que empeñar algunas cosas por primera vez porque la verdad es que no tenía dinero suficiente para los gastos que se venían. Tú sabes que en enero se tienen que pagar muchas cosas y pues al no tener trabajo, ¿de dónde te agarras? Entonces, mi esposa y yo decidimos empeñar unas cositas que teníamos en la casa, no obtuvimos mucho dinero pero al menos sí para llevarla”, contó.

Indicó que algunas de las cosas que empeñó ya no pudo recuperar. No obstante, dijo que en 2022 decidió tomar la misma opción de recurrir a los empeños para tener un ingreso extra en su economía y asegura que este año nuevamente está valorando asistir a la casa de empeño, debido a la crisis por la que atraviesa su familia.