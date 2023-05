En funcionamiento panteón 4

El panteón municipal número 4 en San Juan del Río, ya comenzó operaciones para inhumar, confirmó Joaquín Alfaro Reyes, secretario de Servicios Públicos Municipales en esta demarcación.

Y es que hasta hace algunos meses, de acuerdo a lo que habían comentado autoridades del gobierno local, es que estaban pendientes algunos permisos, sin embargo, ahora ya cuentan con ellos, por lo tanto, se generaron ya dos inhumaciones.

El funcionario reconoció que, anteriormente, se le dio prioridad para que la gente pudiera hacer uso de la parte del crematorio, sobre todo cuando se trataba de sanjuanenses fallecidos por la cuestión del Covid-19, y que no había espacios en otros crematorios de la ciudad.

“Si no me equivoco ya van dos sepultados y en el panteón cuatro estamos trabajando normal. Mira hasta ahorita no tenemos ningún problema, está trabajando normal, nos ha encargado el presidente para trabajar lo mejor que se pueda con la gente y darle la mejor atención”.

El encargado de Servicios Municipales declaró que, este panteón cuenta con 330 espacios, de los cuales la mayoría, se vendió desde la pasada administración, razón por la cual, también se siguieron adecuando los espacios del camposanto, como lo es la dignificación de la entrada al mismo.

También precisó en que, si bien en la Secretaría de Gobierno se ha venido trabajando en una cuestión de reglamento, por el momento eso no interfiere en la operación general del panteón y con ello dar servicio a las familias de los sanjuanenses fallecidos.

“Ese reglamento es para otras cosas, pero es algo que comprende en lo general y nunca ha existido un reglamento, se está manejando ahorita, tuvimos algunos problemillas el año pasado y queremos evitar esos detalles”.

OTROS CAMPOSANTOS

Cabe señalar que este nuevo espacio para inhumar y dar servicio a la población sanjuanense, se tomó en cuenta porque los otros tres están rebasados en cuanto a su capacidad.

Y en este sentido, Alfaro Reyes comentó que tan solo el panteón número tres que se ubica a un costado de la carretera estatal 300 San Juan del Río - Amealco de Bonfil ya presenta un 99% de su ocupación.