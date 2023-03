En la "congeladora" ley para cambio de identidad de género

A pesar de que en agosto del año pasado se presentó una iniciativa, en el Congreso Local aún queda pendiente la aprobación de la ley de identidad de género, con la cual integrantes de la comunidad trans en Querétaro podrían realizar su cambio de género sin ninguna traba, como las que actualmente se tienen, afirmó el presidente de la asociación Angeluchy Trans, Angeluchuy Sánchez González.

Refirió que parte del proyecto incluía la posibilidad del cambio de identidad en las infancias trans, toda vez que la asociación que preside ha acompañado a menores de edad que pasan por esta transición. Indicó que al no existir en la actualidad una ley de identidad de género en el estado, las personas interesadas en ello deben de iniciar con un proceso legal que resulta costoso y tardado. Ante ello, dijo que de ahí la importancia de que se apruebe el proyecto presentado.

“Seguimos en espera de una respuesta favorable en relación del Congreso Local, ya que solicitamos el cambio de identidad, no solamente en las personas trans, sino en las infancias trans. No quitamos el dedo del renglón, finalmente, como lo hemos comentado, quienes tuvimos la oportunidad de hacer el cambio de nombre y género muy bien; pero quien no, lamentablemente tiene que iniciar un juicio, un amparo y esto es costoso, definitivamente”, comentó.

Afirmó que Querétaro es un estado conservador. No obstante, sostuvo, la LX Legislatura tiene que ser consciente, empática y debe sensibilizarse para dar un fallo en favor de la comunidad trans del estado. Puntualizó que al igual que sucedió con el matrimonio igualitario en la entidad, ahora es turno de dar un paso en favor de los derechos de la comunidad trans.

Refirió que fueron tres colectivos los que se reunieron con la diputada local Yasmín Albellán Hernández para realizar diversas mesas de trabajo y elaborar una iniciativa de ley de identidad de género. Destacó que la intención era que en noviembre se tuviera una respuesta a esta iniciativa. Sin embargo, afirmó, esto se ha aplazado por diversas circunstancias sin que los legisladores locales tengan un fallo concreto.

“Querétaro es un estado conservador, eso es algo que prácticamente lo tenemos muy claro, pero creo que aquí verdaderamente sería un paso muy grande para el estado de Querétaro porque estaríamos hablando de que no se está trastocando ningún derecho (…). Creo que sería relevante para el estado, sería un paso muy grande y significativo. Si ya se dio con el matrimonio igualitario pues que se pueda dar ahora con el cambio de identidad”, subrayó.

A nivel nacional, 20 estado de la república cuenta con leyes de identidad de género, a través de las cuales las personas trans pueden hacer el cambio de su nombre e identidad de nacimiento por el de su preferencia de género en documentos oficiales. Alguna de estas entidades son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, entro otras.