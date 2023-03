En malas condiciones camino a La Fuente

Las condiciones actuales de la Carretera Estatal 123 que comunica las comunidades de La Valla y La Fuente son deplorables, toda vez que sobre la carpeta asfáltica de la misma existen baches de grandes dimensiones que dificultan el tránsito por este sitio, afirmaron vecinos de la localidad sanjuanense, quienes solicitaron mantener en reserva sus nombres.

En recorrido por la zona, lugareños refirieron a El Sol de San Juan del Río que en al menos los últimos cinco años el mal estado de esta vialidad ha incrementado de manera considerable, esto debido al constante flujo vehicular que existe en la carretera dado el crecimiento exponencial que han tenido ambas comunidades. Añadieron que lo anterior ha generado baches en diversas zonas del pavimento, algunos de ellos de dimensiones y profundidades considerables.

Local En mal estado 90% de calles de San Pedro Ahuacatlán

“Está en malísimas condiciones esta carretera, hay baches por donde sea y eso es implica mucho riesgo porque se puede ocasionar algún accidente o se puede averiar el coche. Creo que ha aumentado el paso de vehículos y más el transporte de personal, los del trasporte público y algunos camiones torton que van y vienen de La Fuente para acá, quieras o no eso ha generado que el pavimento pues se deteriore”, comentó uno de los vecinos de La Valla.

Agregaron que al constante tránsito de vehículos pesados también se añade el factor de las lluvias, las cuales también han contribuido para que sobre el asfalto de esta vialidad aparezcan boquetes. Describieron que quienes transitan por esta carretera tienen que esquivar los baches para no caer en ello, pues de lo contrario sería un riesgo, principalmente para el vehículo dado los daños que se pudieran generar en él.

Aseveraron que durante el año pasado hubo algunas acciones de bacheo. Sin embargo, dijeron, de poco han servido pues al transcurso de las semanas el asfalto que se coloca sobre los hoyos desaparece, dejando al descubierto nuevamente las malas condiciones del camino que va hacia la comunidad tequisquiapense. En ese sentido, señalaron que sería necesario realizar un reencarpetado de toda la vialidad.

Te puede interesar leer: Señalan pésimas condiciones de la carretera San Juan del Río-Huichapan

“Sí han venido a taparlos (los baches), pero pues de nada ha servido, al ratito vuelven a lo mismo. Creo que lo que realmente se necesita es que le vuelvan a echar pavimento, no nada más por tramos, sino toda la carretera, porque eso de andar tapando por bache no va a solucionar el problema. Además, que yo me acuerde tiene años que no han rehabilitado este camino, por eso está como está”, mencionó otro de los habitantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, puntualizaron que a lo largo de todo el camino también es necesaria la colocación de señalética, toda vez que casi existe ningún elemento de este tipo.