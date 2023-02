Señalan pésimas condiciones de la carretera San Juan del Río-Huichapan

Algunos tramos de la carretera San Juan del Río-Huichapan se encuentran en malas condiciones, pues presentan baches en diversos puntos de la cinta asfáltica, de manera que es necesario que las instancias competentes intervengan en la rehabilitación de esta vialidad que enlaza a varias comunidades de San Juan del Río, señaló Brandon Pérez, un habitante de la comunidad de Puerta de Palmillas.

Refirió que los tramos donde hay más deterioro se encuentran a la altura de la localidad de Cazadero. Añadió que si bien las malas condiciones del asfalto pueden apreciarse en ambos sentidos, la que presenta el mayor número de baches y desgastes es la dirección que va de Huichapan a San Juan del Río, especialmente en algunos sectores del puente de esta vialidad.

“Cuando paso por ahí es normalmente sábados y domingos, cuando voy a ver a algunas familiares a Cazadero. Tan solo el tramo hacia Huichapan está feo cuando vas en el puente que está frente a Cazadero, se alcanzan a ver algunos huecos en el pavimente. Pero, en el lado contrario, en el mismo puente, pero ahora rumbo a San Juan, es donde está más veo, donde inicia el puente y donde termina hay muchos baches”, comentó.

Indicó que la extensión de algunos baches abarca unos cuantos metros, al grado de que “pareciera que vas en empedrado”, pues el pavimento en estos tramos es inexistente. Aseveró que en su transitar por esta carretera ha detectado baches con una profundidad considerable, de manera que conduce con precaución para evitar caer en ellos y en consecuencia averiar su vehículo.

Sin embargo, varios automovilistas que transitan a diario por la carretera San Juan del Río-Huichapan explicaron que no han tenido la misma suerte, pues han caído a los baches profundos, lo que ha implicado que sus respectivos vehículos sufran daños cuantiosos.

Brandon detalló que las malas condiciones de esta carretera comenzaron a hacerse más visibles durante el año pasado, especialmente en el segundo semestre de 2022. Además, agregó que en los tramos correspondientes al estado de Hidalgo las condiciones de dicha vialidad empeoran aún más.

“Afortunadamente no he caído en baches muy hondos. Creo que un punto a favor de la carretera es que como no es muy concurrida pues te vas memorizando los baches y los evitas fácil. Eso para uno que ya le sabe, pero te llegas a descuidar o en el caso de la gente que no le conoce, pues si te caes en ellos y caer es lo de menos, al rato hay que revisar que al coche no le haya pasado nada porque una caída de esas sí te anda fregando la suspensión”, concluyó.