En San Juan, aumenta venta de cajas de cartón para pizza

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Bolsas, Plásticos y Desechables de San Juan del Río, Vicente Gaytán Fonseca dio a conocer que un incremento en la venta de cajas de cartón para pizza se ha presentado entre este gremio dado la mayor distribución de este tipo de alimentos en los últimos meses.

Aseguró que comparativamente con el año pasado, un menor porcentaje de venta en este tipo de productos se tenía, sin embargo, el autoempleo de este giro este año atribuible a la pandemia Covid-19, generó que mayor uso de cajas de cartón para pizzas se registre.

Local Prevén pérdidas por cancelación de ventas nocturnas

“Nosotros antes no vendíamos cajas de pizza, porque, pues porque no vendían más que los negocios ya conocidos, sin embargo, ahora la gente viene por 10 cajas, 20 cajas, están haciendo pizza casera, para dar una idea de que lo que no había ya lo hay”.

El dirigente mencionó que el autoempleo entre la población se ha generado por la situación económica actual por la pandemia Covid-19, misma que provoco en algunos casos despidos laborales y en otra reducción de salario por la baja productividad industrial, por ello consideró el aumento en la venta de cajas de cartón para pizzas caseras.

Finalmente comentó que este tipo de embalajes tiene una demanda importante a la semana, estimada en unas 90 cajas de diferentes tamaños, por lo que se espera una importante venta las próximas semanas tras el cierre de año.