Entregan maíz en Pedro Escobedo

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) del Estado de Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar, encabezó la entrega de maíz para consumo humano que se realizó a productores del municipio de Pedro Escobedo. Durante su mensaje, informó que la acción se dio con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía que aún prevalece en gran parte de la entidad.

Refirió que la idea es disminuir el impacto económico y alimentario a agricultores de temporal, los cuales se han visto afectados gravemente por los efectos de la sequía prolongada, así como la falta de agua que ha habido en bordos y presas agrícolas.

Añadió que la entrega de este grano permite un abasto durante cuatro meses, añadiendo que el apoyo se centra en incentivar la reincorporación de los productores a sus actividades, además de que se fomenta el desarrollo económico sin frenar la productividad.

“El motivo de estar aquí es que les podamos ayudar con maíz en grano para consumo humano y eso es porque se han venido unas sequías muy severas. Y si no hay agua, principalmente en la parte de temporal, no hay cosecha, entonces nosotros no debemos ser omisos, ni podemos cerrar los ojos ante una realidad”, señaló.

Foto: Cortesía | Sedea

En ese sentido, anteriormente el presidente de Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Perrusquía Nieves, señaló que alrededor de 16 mil hectáreas de temporal del municipio de Pedro Escobedo se vieron afectadas por la sequía que azotó durante el 2023.

Precisó que en estas extensiones de tierra los productores sembraron maíz y frijol, pero no cosecharon nada por la falta de lluvias que no permitió el desarrollo de la planta. Asimismo, en aquella ocasión afirmó que dicha situación se presentó en 10 de los 18 ejidos que conforman la demarcación escobedense. Incluso, aseveró que la sequía presentada el año pasado ha sido la peor de los últimos tiempos.

Por otra parte, Anaya Aguilar destacó que se beneficiaron a 633 productores del municipio de Pedro Escobedo. Reiteró que el apoyo se brindó para reducir las afectaciones que los agricultores tuvieron debido a las condiciones adversas del clima que se presentaron a lo largo del año pasado.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Pedro Escobedo, Mercedes Ponce Tovar, resaltó la importancia que el sector juega en la sociedad, y al mismo tiempo reconoció el trabajo del Gobierno del Estado para apoyar a las personas que trabajan en el campo escobedense.