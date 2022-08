Entregaron apoyos a productores del campo

En días pasados, alrededor de 215 productores del municipio de Pedro Escobedo recibieron apoyo para la fertilizantes químicos y orgánicos, a través del programa "Impulso a la Productividad Agrícola", promovido por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro.

Mediante un comunico, se detalló que el objetivo de este programa es brindar un apoyo económico a los más de mil 200 productores del estado, a fin de que les permita adquirir insumos de nutrición vegetal de origen químico y orgánico para mejorar la productivas agrícola, de manera que se los agricultores reactiven su economía y se garantice la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en la entidad.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar, indicó que a partir de un recorrido por los 18 municipios es como se diseñaron los programas que actualmente se está ejecutando, los cuales, afirmó benefician y llegan directamente a los productores del campo.

“Me he dado a la tarea de recorrer todo el estado, he estado en todos los municipios del estado. Aquí de manera particular con el presidente Amarildo (Bárcenas Reséndiz) hemos estado en diferentes ocasiones en pláticas desde octubre del año pasado viendo de qué manera implementamos programas, diseñar programas y escuchar a los productores para ver de qué manera les podemos ayudar”, comentó.

Se detalló que con este programa se beneficiaron a 215 productores de la demarcación y 928 hectáreas, con una inversión de un millón 941 mil 950 pesos de recursos estatales.

Por su parte, el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, puntualizó que uno de los objetivos de su gobierno es apoyar a los productores del campo, toda vez que una de las principales fuentes de ingreso de las y los pobladores del municipio es la agricultura. Asimismo, detalló que en próximas semanas realizará un anuncio respecto a una inversión que habrá en Pedro Escobedo.

Finalmente, durante el evento estuvo presente la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Mercedes Ponce Tovar y el titular de la Dirección de Desarrollo agropecuario Municipal, Noé Santiago Basilio.