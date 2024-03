Escalada de incendios sacude San Juan del Río

Durante febrero, los incendios en el municipio de San Juan del Río aumentaron un 87 por ciento con respecto a enero de este 2024. Según el informe del Heroico Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, en el segundo mes del año se atendieron 208 incidencias de este tipo, las cuales en su mayoría se trataron de quema de pastizales en distintos sectores de la demarcación.

La información compartida refiere que de los 208 incendios registrados en el municipio, 152 fueron atendidos por la estación número 1, ubicada sobre avenida Paseo Central; en tanto, 14 reportes llegaron a la estación 2 que se encuentra en la zona oriente, mientras que 42 incidencias de este tipo fueron atendidas por la estación central, localizada en la comunidad de Casa Blanca.

De acuerdo con los datos del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, durante el primer bimestre de este año, la corporación de emergencias ha atendido 319 incendios, cifra superior a los servicios de este tipo que fueron reportados en el mismo periodo del año pasado, pues de enero a febrero se asistieron a 297 incendios en la demarcación.

Ahora bien, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha alertado en repetidas ocasiones que ante el fin de la temporada de lluvias existe un aumento en los incendios de pastizales, esto debido a que la hierba se seca, lo que conlleva un riesgo latente de que el fuego pueda iniciarse y extenderse de manera rápida, principalmente en terrenos baldíos. Asimismo, ha señalado que es común que las personas prendan fuego a sus lotes para limpiarlos, provocando que el fuego se salga de control.

Ante esta situación, diversas corporaciones de emergencia han emitido recomendaciones para prevenir este tipo de riesgos, tales como no arrojar cerillos cigarros encendidos en carreteras o espacios con abundante maleza, no tirar basura, botellas o vidrios que puedan iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol, así como no hacer fogatas y evitar jugar con fuegos pirotécnicos.

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, las temporadas de incendios en el país inician desde enero y culminan en octubre, cuando inicia la temporada de lluvias. La instancia federal señalada que la época fuerte de incendios en el centro del país es de enero a junio, mientras que en el noroeste es de mayo a octubre.

Por otra parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad señaló en su informe que durante el primer bimestre de 2024 se atendieron 61 llamadas de auxilio y se efectuaron 21 rescates.

Además, en este periodo las tres estaciones recibieron 87 reportes que resultaron improcedentes, pues se trataron de llamadas de broma, donde personas alertaban sobre una emergencia, pero al llegar al lugar los elementos descubrían que se trataba de una falsa alarma.